Video Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant

Un profesor din India, Raviraj Master, a postat o problemă aparent simplă, dar imposibil de rezolvat pentru elevii săi.

Copiii s-au prezentat pe rând la tablă pentru a încerca să rezolve problema. Unul câte unul, elevii au desenat trei linii, care, desigur, nu formau un pătrat. Un elev a desenat în mod ingenios trei laturi ale unui pătrat cu linii și a patra latură cu o linie punctată. Această mișcare a demonstrat gândire creativă, dar nu aceasta era soluția.

În cele din urmă, o elevă s-a apropiat de tablă, a desenat un pătrat cu toate cele patru laturi, apoi a tras trei linii în interiorul lui. Asta a fost tot. Desenase un pătrat cu trei linii. Problema era rezolvată.

Gândirea critică asupra formulării

Soluția este atât de simplă, încât majoritatea oamenilor o ratează. Nu este vorba că este dificilă, ci de faptul că creierul nostru interpretează indicația într-un anumit mod și merge mai departe cu acea interpretare. Este o lecție excelentă de gândire critică asupra modului în care este formulată o cerință și asupra a ceea ce se cere

De exemplu, „Desenează un pătrat folosind trei linii” ar fi o cerere total diferită de „Desenează un pătrat cu trei linii”. Doar acea diferență de un cuvânt schimbă sensul posibil al întrebării. Ce s-ar fi întâmplat dacă profesorul ar fi întrebat: „Există o altă modalitate de a interpreta aceste cuvinte?” Analizarea proactivă a fiecărui cuvânt pentru a vedea dacă ar putea avea un sens diferit face ca puzzle-urile de acest gen să fie puțin mai ușoare, scrie Upworthy.

Cu toate acestea, lecția depășește cu mult simplele ghicitori.

Eroarea logică a echivocului sau ambiguității

Să luăm, de exemplu, eroarea logică a echivocului, cunoscută și sub numele de eroarea ambiguității. Utilizarea cuvintelor cu mai multe semnificații poate duce la interpretări multiple ale afirmațiilor.

În ghicitoarea dată, cuvântul „cu” ar putea însemna „folosind”, așa cum l-au interpretat majoritatea elevilor. Dar „cu” poate însemna și „însoțind”, așa cum este folosit în soluția reală.

Politicienii folosesc foarte des ambiguitatea. Filosoful Justin D’Ambrosio a numit-o „sub-specificare manipulatoare”. Folosirea termenilor care pot fi interpretați în mai multe moduri le oferă politicienilor o negare plauzibilă dacă nu sunteți de acord cu ei. Ei pot spune pur și simplu că au vrut să spună altceva. Chiar și concepte importante precum justiția, echitatea și democrația sunt termeni sub-specificați, ceea ce le permite politicienilor să le folosească cu ușurință în sloganuri sau fraze scurte, fără a detalia ce înseamnă.

Ambiguitatea poate fi folosită și pentru a manipula oamenii prin intermediul mass-media. Broșura „Tehnici de propagandă în mass-media” a lui Sharon Haigler și C. Anneke Snyder, de la Universitatea Texas A&M, enumeră 12 tehnici de propagandă în mass-media. Uitați-vă la numărul 10:

Înțelegerea ambiguității ne poate ajuta să ne înțelegem reciproc

Este înțelept să gândim critic atunci când vine vorba de formulare, indiferent dacă încercăm să rezolvăm o enigmă logică simplă sau probleme sociale și politice serioase. Acordați atenție cuvintelor vagi. Întrebați-vă ce definiții sau interpretări diferite ar putea exista pentru termenii ambigui.

Din punct de vedere pozitiv, conștientizarea cuvintelor cu semnificații multiple ne poate ajuta uneori să înțelegem punctul de vedere al celorlalți. Uneori, dezacordurile se datorează definirii diferite a unui cuvânt, mai degrabă decât unei probleme reale. Atât de multe cuvinte din discursul nostru social și politic necesită definiții înainte de a ne angaja în discuții. În caz contrar, riscăm să vorbim fără să ne ascultăm reciproc, în loc să discutăm în mod semnificativ.