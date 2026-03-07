search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
Trump ar fi arătat un interes puternic pentru o intervenție terestră în Iran. Scenariile luate în calcul de experții americani

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Președintele american Donald Trump ar fi arătat în discuții private un interes puternic pentru o eventuală desfășurare a trupelor americane la sol în Iran, potrivit unor oficiali americani, un fost oficial și o persoană familiarizată cu aceste discuții, relatează NBC News. Comentariile nu s-au concentrat pe o invazie la scară largă în Iran, ci doar pe opțiunea de a trimite un contingent de trupe pentru obiective strategice specifice.

foto profimedia
foto profimedia

Trump ar fi discutat opțiunea trupelor terestre cu consilieri și oficiali republicani din afara Casei Albe, în timp ce a conturat o viziune pentru un Iran post-război, în care uraniul țării ar fi securizat, iar Statele Unite cooperează cu un nou regim iranian, într-o modalitate similară cu angajamentele recente ale SUA în Venezuela. Trump nu a luat o decizie în această privință și nu a dat niciun fel de ordine asociate cu o atare opțiune, au afirmat sursele în cauză.

„Această știre se bazează pe presupunerile unor surse anonime care nu fac parte din echipa de securitate națională a președintelui și care nu sunt informate despre aceste discuții”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. „Președintele Trump își păstrează întotdeauna toate opțiunile deschise, iar oricine încearcă să insinueze că el favorizează o opțiune sau alta dovedește că nu are un loc real la masa deciziilor.”

Public, Trump nu a exclus trimiterea de „trupe pe teren” în Iran, în măsura în care conflictul s-a desfășurat până acum exclusiv prin intermediul unor operațiuni aeriene. Potrivit Pentagonului, șase militari americani au fost uciși și 18 răniți în contraatacuri din partea Iranului de la începutul războiului, sâmbătă.

Trump ar fi comparat rezultatul său dorit în Iran cu situația din Venezuela după ce forțele speciale americane l-au capturat pe Nicolás Maduro la începutul acestui an. În Venezuela post-Maduro, Statele Unite au sprijinit o nouă administrație, sub condiții favorabile intereselor americane, inclusiv accesul la producția de petrol.

„Nu mă tem să trimit trupe pe teren”, a spus Trump într-un interviu recent pentru New York Post. El a adăugat că, deși președinți anteriori au exclus această opțiune, el o consideră „probabil inutilă”, cu excepția unei situații în care circumstanțele o impun.

Experții în politică externă au precizat că scenariile pentru desfășurarea trupelor americane ar putea include misiuni speciale limitate, mai degrabă decât invazii la scară largă. Joel Rayburn, fost oficial în administrația Trump și cercetător principal la Hudson Institute, a descris posibilele operațiuni drept incursiuni țintite pentru a lovi sau dezactiva anumite obiective, urmate de retragere. El a subliniat că acestea s-ar desfășura într-un mod diferit de ceea ce majoritatea americanilor își imaginează cu privire la un scenariu în care ar fi trimise trupe pe teren.

Behnam Ben Taleblu, director senior al programului privind Iranul la Foundation for Defense of Democracies, a conturat un scenariu în care trupele americane ar juca un rol în prevenirea ca materialele nucleare ale Iranului să devină un risc în cazul prăbușirii regimului. „Nu am dori să devină un bazar nuclear al unui stat eșuat”, a explicat Taleblu.

Nate Swanson, cercetător specializat în Iran la Atlantic Council, a apreciat că un război prelungit ar putea determina Statele Unite să ia în considerare trimiterea de trupe pe teren sau sprijinirea grupurilor de opoziție din Iran, în eventualitatea în care se dovedește că Teheranul mizează pe faptul că poate ieși învingător într-un război de uzură.

Într-un interviu acordat joi pentru Nbc News, Trump a sugerat că în prezent nu ia serios în considerare o invazie pe teren, dar scenariul ideal ar fi o nouă conducere în Iran pe care SUA să o aprobe și a oferit un calendar aproximativ pentru război.  „Mă aștept ca războiul să dureze patru-cinci săptămâni”, a spus el pentru NBC News, „dar las deschisă posibilitatea ca acesta să continue pe termen nelimitat”

Leavitt a subliniat că, deși trupele pe teren rămân „o opțiune”, acestea nu fac parte din planul operațional actual. În același timp, oficialii iranieni s-au arătat încrezători că pot face față atacurilor terestre din partea forțelor americane.  Ministrul iranian de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat pentru NBC News că Iranul s-a pregătit pentru orice scenariu „Le așteptăm. Suntem încrezători că le putem înfrunta, iar asta ar fi un mare dezastru pentru ei.”

SUA

