Călugărița care a câștigat „Vocea Italiei”, chelneriță în Spania: „Am ales să-mi urmez inima” VIDEO

O călugăriță, pe numele ei Cristina Scuccia, care a câștigat în anul 2014 show-ul de talente „Vocea Italiei” a surprins din nou telespectatorii după ce a anunțat că a renunțat la viața monahală pentru a fi chelneriță în Spania, relatează The Guardian.

Călugarița, care este din Sicilia, i-a impresionat pe jurați, inclusiv pe regretata cântăreață Raffaela Carra, în audițiile pentru „Vocea Italiei”, când a interpretat cântecul „No One” al cântăreței Alicia Keys.

După ce a realizat că vocea incredibilă aparținea unei călugărițe, Carra, care a murit în urmă cu un an, a afirmat: „Nu am putut vorbi câteva minute”.

Sora Cristina Scuccia, care la acea vreme era călugăriță la mânăstirea Surorilor Ursuline ale Sfintei Familii din Milano, a câștigat show-ul cu melodia „What a Feeling”, piesa din filmul Flashdance. Ulterior, călugărița și-a lansat un album pe care l-a oferit Papei Francisc, care cuprindea o versiune a piesei „Like a Virgin”.

Talentul acesteia a atras chiar și laude din partea unor cardinali italieni, însă după opt ani de la emisiune, Scuccia a anunțat într-un talkshow italian că a renunțat la viața monahală.

„Cred că trebuie să-ți asculți inima cu curaj. Schimbarea este un semn al evoluției, dar este întotdeauna înfricoșătoare pentru că este mai ușor să te ancorezi în propriile certitudini decât să îți pui întrebări,” a declarat Scuccia la Verissimo.

Călugărița a afirmat că hotărârea de a renunța la viața monahală nu înseamnă că a renunțat și la credință. Ea a mai adăugat că își urmează visul de a avea o carieră în muzică.

„Am ales să-mi urmez inima fără să mă gândesc la ce ar spune lumea despre mine. Am riscat și am fost îngrijorată că o să sfârșesc sub un pod, i-am repetat mereu asta psihologului meu”, a declarat ea.

Călugărița a afirmat că în prezent locuiește în Spania, unde lucrează ca chelneriță.

„Cristina a atins niveluri înalte de faimă, primea apeluri din întreaga lume, și, de asemenea, unele critici, care probabil au lăsat-o într-o stare de confuzie”, a spus o sursă bisericească.

„Decizia de a pleca a fost a ei, după ce ai apărut atât de mult la televizor poate că pierzi puțin busola. Era tânără și supusă la multă presiune”.