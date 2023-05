10 mai: Ziua în care s-a născut Bono, solistul celebrei trupe U2 VIDEO

La 10 mai 1925 s-a născut politicianul român Ilie Verdeț, iar în 1960 s-a născut solistul trupei U2, Bono. În aceeași zi, dar în 2020, a murit cântăreața americană Betty Wright.

10 mai 1925: S-a născut politicianul român Ilie Verdeț

Născut la Comănești, județul Bacău, Ilie Verdeț a fost politician român și premier (1979-1982). De asemenea, omul politic a fondat Partidul Socialist al Muncii.

A urmat doar patru clase din școala primară, iar de la vârsta de 12 ani a lucrat ca băiat de mină. Intrarea în câmpul muncii a fost forţată de îmbolnăvirea tatălui său. În anul 1945, s-a alăturat Partidului Comunist Român, iar doi ani mai târziu s-a căsătorit cu Reghina Graumann, cu care a avut două fete: Doina și Cezarina.

Totodată, în anul 1965 a fost secretar al C.C al P.C.R, iar în 1967 acesta a ocupat funcția de prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Ilie Verdeț a murit la 20 martie 2001.

10 mai 1960: S-a născut solistul trupei U2, Bono

Paul David Hewson, cunoscut sub numele de scenă Bono, s-a născut la Dublin. În anul 1976, Bono a văzut un anunț postat de colegul său de școală, Larry Mullen Jr., care se afla în căutarea unor tineri interesați pentru a forma o trupă rock. Astfel, acesta a decis să răspundă, iar același lucru au făcut și David Evans („The Edge”), fratele său Dick Evans și Adam Clayton. Trupa rock s-a numit „Feedback”, ulterior numele fiind schimbat în „The Hype”. După ce Dick Evans a ales să părăsească trupa, numele acesteia a fost schimbat în „U2”.

Bono a fost nominalizat în 2003, 2005 și 2006 la Premiul Nobel pentru Pace, iar în anul 2005 a fost numit de revista „Time” drept „ persoana anului”.

În anul 1980, U2 a lansat primul album, numit „Boy”, conform site-ului oficial al trupei. Încă din anul 1982 Bono este căsătorit cu femeia de afaceri Alison Hewson și au împreună patru copii.

10 mai 2012: 55 de persoane au murit după atentatele de la Damasc

Două atentate cu mașini-capcană au ucis 55 de persoane și alte circa 400 au fost rănite la Damasc. Exploziile au avut loc în apropierea unei clădiri a serviciilor de informații militare.

Atentatele ar fi avut loc dimineața, în momentul în care oamenii se îndreptau spre serviciu. Ministerul sirian de Interne susținea la vremea respectivă că „teroriștii susținuți de străini" au fost responsabili pentru aceste două atentate.

10 mai 2013: One World Trade Center, cea mai înaltă clădire din emisfera vestică

Construcția clădirii, care este cunoscută și sub numele de „Freedom Tower/ Turnul Libertății” a început în anul 2006. One World Trade Center are o înălțime de 541 de metri și a înlocuit Turnurile Gemene, care au fost distruse în urma atentatului de la 11 septembrie 2001.

Clădirea a fost proiectată de David Childs și are 104 etaje.

10 mai 2020: A murit cântăreața americană de soul Betty Wright

Născută la 21 decembrie 1953, Betty Wright a început să cânte de la o vârstă fragedă, mai exact de la 2 ani. Aceasta a cântat într-un grup gospel, numit „Echoes of Joy”. La vârsta de 12 ani a semnat un contract cu Deep City Records, iar doi ani mai târziu a avut loc lansarea primului său album, numit „My First Time Around” și cuprinde single-ul „Girls Can’t Do What the Guys Do“.

Ulterior, cântăreața a devenit cunoscută în anii 1970 pentru piesa „Clean Up Woman“. Betty Wright a fost căsătorită de trei ori și a avut cinci copii.

10 mai 2022: Regina Elisabeta a II-a nu este prezentă la deschiderea unei noi sesiuni a Parlamentului

Prinţul Charles al Marii Britanii a deschis noua sesiune a Parlamentului și a purtat uniforma de amiral de marină.

Prinţul s-a aşezat pe tronul dedicat consorţilor, utilizat în trecut de tatăl lui, prinţul Philip, care a murit în anul 2021 la vârsta de 99 ani. La stânga lui, în locul în care se aşeza el de obicei, se afla soţia lui, Camilla, Ducesă de Cornwall, în timp ce fiul său cel mare, prinţul William, al doilea în ordinea de succesiune la tron, s-a aşezat la dreapta prinţului Charles.

Regina Elisabeta a II-a a lipsit, pentru prima oară, din anul 1963, de la discursul tronului în Parlament, din pricina unor probleme de mobilitate. Suverana a murit la 8 septembrie 2022.