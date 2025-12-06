search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Shakira și Piqué au reluat comunicarea după ani de tensiuni

Shakira (48 de ani) și Gerard Piqué (38 de ani) și-au încheiat relația în vara anului 2022, după mai bine de un deceniu împreună. Din această relație au rezultat doi copii, Milan (11 ani) și Sasha (9 ani).

Shakira și Pique Foto/Instagram
Shakira și Pique Foto/Instagram

După despărțire, fostul fotbalist al Barcelonei a și început o nouă relație amoroasă cu Clara Chia Marti. Acuzat diind de infidelitate încă din timpul relației cu Shakira, fotbalistul a evitat să mai vorbească public despre aceasta.

„Schimburile de replici se concentrează exclusiv pe creșterea copiilor!”

Inițial, comunicarea dintre cei doi se realiza doar prin intermediul fratelui cântăreței, Tonino. Totuși, potrivit presei spaniole, după peste trei ani de scandal, tensiuni și reproșuri, Shakira și Piqué au reușit să depășească conflictele și au început să vorbească din nou direct, prin WhatsApp și convorbiri telefonice, fără intermediari, scrie revista Vanitatis.

Deși schimburile lor de replici se concentrează exclusiv pe logistica și creșterea copiilor, această apropiere este un pas important către stabilitatea emoțională a familiei și lasă în urmă conflictele care au marcat separarea lor publică!”, a transmis Marca.

Shakira, cuvinte de apreciere la adresa lui Gerard Pique

Shakira și Piqué, care au fost împreună din 2010, și-au încheiat relația în vara anului 2022.

Tatăl lor, trebuie spus, este foarte disciplinat, pentru că altfel nu poți reuși în niciun alt fel în nicio meserie! Disciplina este fundamentală. Copiii știu că nu există altă cale. Dacă trebuie să te prezinți la ceva, trebuie să repeți. Dacă trebuie să dai un examen, trebuie să înveți. Nu există altceva. Acum asta nu este negociabil!”, a spus Shakira, pentru Vanitatis.

