 Keanu Reeves a făcut spectacol în ultima zi la Electric Castle. Cum l-a întâmpinat publicul | adevarul.ro
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Video Keanu Reeves a făcut spectacol în ultima zi la Electric Castle. Cum l-a întâmpinat publicul

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Actorul Keanu Reeves a urcat duminică seara, 19 iulie, pe scena festivalului Electric Castle alături de trupa sa rock, Dogstar, oferind unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției.

Începând de joi, 16 iulie, la Castelul Bánffy din Bonțida, județul Cluj, a avut loc festivalul Electric Castle 2026. Printre cele mai importante nume care au urcat pe scenă anul acesta se numără The Cure, Twenty One Pilots și Teddy Swims.

Duminică, 19 iulie, ultima zi a festivalului, au urcat pe scenă Oddisee & Good Compny, Vița de Vie, Wet Leg, Dogstar și The cure.

Keanu Reeves la Electric Castle FOTO Daily Magazine / Facebook
Keanu Reeves la Electric Castle FOTO Daily Magazine / Facebook

Dogstar s-a format la începutul anilor ’90, la Los Angeles, după ce Keanu Reeves și muzicianul Robert Mailhouse s-au întâlnit întâmplător și au decis să cânte împreună. După lansarea a două albume în anii ’90 și începutul anilor 2000, trupa a intrat într-o pauză de aproape două decenii, revenind în 2023 cu un nou album și un turneu internațional.

Apariția starului de la Hollywood a fost una dintre marile surprize ale ediției din acest an, iar atmosfera creată în timpul concertului a transformat seara de duminică într-un moment memorabil pentru public.

Keanu Reeves a urcat pe scenă fără artificii sau momente grandioase de introducere. Actorul s-a concentrat exclusiv pe muzică, cântând la bas alături de colegii săi din Dogstar, formație rock care și-a reluat activitatea după o lungă pauză.

Publicul l-a întâmpinat cu entuziasm încă din primele momente, iar fiecare apariție a actorului pe ecranele uriașe ale festivalului a fost însoțită de aplauze și strigăte de bucurie.

Prezența lui Keanu Reeves la Electric Castle a fost intens comentată încă din momentul în care organizatorii au anunțat că Dogstar va face parte din line-up-ul festivalului.

Pentru mulți dintre participanți, concertul a reprezentat o ocazie rară de a-l vedea pe celebrul actor într-o ipostază diferită de cea cu care s-au obișnuit pe marile ecrane.

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