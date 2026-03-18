Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Keanu Reeves vine la Electric Castle. Povestea trupei Dogstar cu care urcă pe scenă

Electric Castle începe să atragă tot mai mult interes online după ce organizatorii au anunțat lineup-ul complet al ediției din 2026, în care apare și numele actorului Keanu Reeves.

Sursă foto: Netflix

Festivalul care va avea loc între 16 și 19 iulie pe domeniul Bánffy din Bonțida îi aduce pe scenă pe The Cure, twenty one pilots, Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Yung Lean & Bladee, dar și trupa Dogstar, din care face parte Reeves, potrivit News.ro.

Actorul cunoscut pentru roluri din The Matrix sau John Wick nu vine însă la Bonțida pentru film, ci pentru muzică. Reeves cântă la bas în trupa de rock alternativ Dogstar, care a revenit recent în activitate și pregătește materiale noi.

Anunțul participării lui Keanu Reeves a atras imediat atenția fanilor și a generat un interes crescut pentru festival, numele Electric Castle fiind tot mai des asociat în căutări cu actorul hollywoodian.

Lineup-ul complet al festivalului include atât nume consacrate, cât și artiști în plină ascensiune. Pe scena principală vor urca, printre alții, Teddy Swims, aflat la prima apariție în România, dar și trupe precum Wet Leg, LP și Nothing But Thieves, care au devenit repere ale scenei indie și alternative din ultimii ani.

Electric Castle aduce și hip-hop european, cu artiști precum Kneecap, trio-ul din Belfast cunoscut pentru discursul politic și energia explozivă de pe scenă, dar și Yung Lean și Bladee, nume importante ale scenei cloud rap.

În zona muzicii electronice, lineup-ul îi include pe Mochakk, Chase & Status, Subtronics, Kölsch sau Deep Dish, artiști care acoperă genuri de la tech-house la drum & bass și progressive house.

Pentru fanii rock - dar și pentru cei care îl cunosc pe Reeves din filmele sale – concertul Dogstar se anunță unul dintre momentele speciale ale ediției din acest an. Trupa fondată de actor promite materiale noi care arată că revenirea lor nu este doar un moment de nostalgie.

Organizatorii au anunțat că abonamentele pentru Electric Castle sunt deja disponibile pe site-ul festivalului, la un preț promoțional de 169 de euro plus taxe pentru General Access, pentru o perioadă limitată.

Lista completă a artiștilor poate fi consultată pe site-ul oficial al festivalului.

Povestea trupei Dogstar

Amintim că trupa Dogstar s-a format la începutul anilor ’90 la Los Angeles și este cunoscută mai ales pentru faptul că la bas cântă actorul Keanu Reeves. Povestea grupului începe însă într-un mod neașteptat.

În 1991, Keanu Reeves l-a întâlnit întâmplător pe actorul și muzicianul Robert Mailhouse într-un supermarket din Los Angeles. Cei doi au început să discute despre pasiunea lor comună pentru muzică și au decis să cânte împreună. Mailhouse a devenit baterist, iar Reeves a preluat rolul de basist.

La scurt timp li s-a alăturat chitaristul și vocalistul Bret Domrose, iar formula Dogstar a devenit completă.

Dogstar a intrat rapid în circuitul concertelor rock alternative din Los Angeles. Trupa a lansat primul album, „Our Little Visionary”, în 1996, urmat de „Happy Ending”, în 2000.

În acea perioadă, Dogstar a cântat în deschiderea unor artiști precum Bon Jovi și a apărut pe scene pe care au performat și nume precum David Bowie, participând la turnee și festivaluri internaționale.

Chiar dacă Reeves devenea tot mai celebru la Hollywood - mai ales după lansarea filmului „The Matrix” - el a continuat să cânte cu trupa, preferând adesea să rămână în plan secund pe scenă.

După începutul anilor 2000, Dogstar a intrat într-o pauză prelungită. Cariera cinematografică a lui Reeves a devenit tot mai intensă, iar membrii trupei s-au concentrat pe alte proiecte.

Timp de aproape două decenii, Dogstar nu a mai lansat muzică nouă.

În 2023, Dogstar s-a reunit oficial și a lansat albumul „Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees”, primul material nou după mai bine de două decenii.

Revenirea a fost însoțită de turnee și apariții la festivaluri, iar în ultimii ani trupa a revenit pe scenele internaționale.

