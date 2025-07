Jennifer Lopez va susține duminică un concert în Piaţa Constituţiei, în cadrul turneului „Up All Night Live”. Artista a ajuns în țara noastră încă de sâmbătă după-amiază.

Jennifer Lopez a ajuns sâmbătă seară la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, unul dintre cele mai luxoase hoteluri din capitală țării noastre, scrie Click!.ro.

Artista a fost așteptată de fani și însoțită de o armată de bodyguarzi. Ea a fost îmbrăcată într-o rochie roșie, spectaculoasă, din colecția celebrului brand Valentino, cu o geantă asortată, și încălțări pe măsură.

A avut parte și de un mic incident la intrarea în hotel. A rămas blocată în ușa rotativă de la hotel, după care a fost condusă spre lifturi.

Totodată, și celebrul Marcel Avram, organizatorul concerului lui J.Lo de la București s-a cazat la același hotel cu vedeta internațională. Marcel Avram este cunoscut publicului întreg și pentru organizarea concertelor cu legendarul Michael Jackson.

Condiții de acces la concert

Jennifer Lopez va susţine un concert duminică, în Piaţa Constituţiei, în cadrul festivalului Summer în the City. Potrivit D&D East Entertainment, organizatorul evenimentului, Jennifer Lopez și-a dorit în mod special să concerteze în Piața Constituției, în fața emblematicei clădiri a Casei Poporului.

Accesul publicului se va face începând cu ora 16.00, prin două puncte principale situate pe Bd. Libertăţii: dinspre Izvor / Bd. Naţiunile Unite şi dinspre Calea 13 Septembrie. Nu există acces prin Bd. Unirii! Spectatorii sunt rugaţi să sosească din timp pentru a evita aglomerarea la intrare şi pentru a nu rată începutul spectacolului, potrivit News.ro.

Accesul în zona de spectacol se face pe baza unui bilet valid şi a unui act de identitate, iar pentru minorii fără document de identitate – cu o copie a certificatului de naştere (fizic sau digital). Toţi participanţii vor fi supuşi unui control de securitate efectuat de personal autorizat.

Prezenţa minorilor sub 3 ani este interzisă. Organizatorii nu recomandă participarea copiilor sub 5 ani. Minorii sub 8 ani au acces gratuit, însoţiţi şi cu documente doveditoare. Cei peste 8 ani pot participa doar cu bilet valabil şi însoţitor. Minorii între 16–18 ani pot participa neînsoţiţi doar cu acordul scris al părinţilor sau reprezentantului legal, în două exemplare – unul pentru organizator, unul pentru a fi păstrat de minor.

Organizatorul atrage atenţia asupra prezenţei unor efecte speciale sonore şi vizuale, care pot afecta persoane cu sensibilitate la lumina sau sunet, cum ar fi copii mici, femei însărcinate sau persoane cu afecţiuni neurologice.

Obiecte interzise şi măsuri de securitate

Este strict interzis accesul în zona evenimentului cu:

- obiecte periculoase (arme, obiecte ascuţite, instrumente de şoc);

- alimente şi băuturi din exterior;

- umbrele, genţi mari, scaune, bannere, drone, aparatură profesională foto/video, tablete sau laptopuri;

- produse inflamabile sau pirotehnice;

- animale de companie.