Jennifer Lopez strălucește în turneul „Up All Night” în ținute care redefinesc glamour-ul de scenă

Celebra artistă Jennifer Lopez nu lasă nimic la voia întâmplării, când vine vorba despre divertisment: nici coregrafia, nici vocile live, și cu siguranță nici stilul vestimentar!

Într-un peisaj muzical în care costumul de scenă și look-urile au devenit extensii ale personalității artistului, Jennifer Lopez reușește să impună din nou standardele glamour-ului scenic: strălucire, curaj stilistic și o încredere în propriul look care electrizează publicul.

Fiecare element vestimentar a fost ales cu precizie, pentru a comunica nu doar estetică, ci și mesaj – putere, feminitate, exuberanță, “glam”!

La primele concerte din Spania din cadrul turneului „Up All Night” care au avut loc deja la Madrid (Movistar Arena), Barcelona (Palau Sant Jordi), Bilbao, Malaga, Pontevedra, Cadiz din cadrul mult așteptatului turneu, JLo “a tăiat respirația” zecilor de mii de spectatori veniți din toate colțurile lumii!

Concertele din Spania au marcat debutul turneului din Europa și Orient, Up All Night al lui Jennifer Lopez care a revenit în forță cu o energie debordantă și o prezență scenică magnetică! Ea va ajunge în Italia, Polonia, Ungaria, Turcia și evident în România, urmând să continue în Egipt, Emiratele Arabe Unite, Kazahstan! Artista face un tur de forță, întrucât are concerte o data la două zile!

Spectacolul din București, organizat de Marcel Avram și DD East Entertainment va avea loc la București în Piața Constituției, iar biletele sunt încă disponibile pe platformele oficiale: IaBilet, Entertix, Eventim.

Prețul biletelor este:

General Acces

· General Access: 495 lei

· Golden Circle: 825 lei

· Diamond Circle: 1045 lei

Categoria Greet & Photo este epuizată!

JLo a oferit fanilor nu doar un spectacol muzical, ci și un adevărat fashion moment!

Pentru aceste turneu diva a ales o ținută strălucitoare, ce păreau să reflecte mai multe stele decât cerul nopții spaniole. Body-ul metalizat, cu un decolteu amețitor în formă de „V” și tăieturi înalte pe șolduri, a fost o alegere îndrăzneață, dar perfect în ton cu energia explozivă a show-ului. Chiar și fanii din ultimele rânduri au putut simți magnetismul vestimentar al lui J.Lo!

Dar spectacolul vestimentar nu s-a oprit la această piesă principală. Lopez a completat lookul cu o pereche de cizme până la genunchi, asortate, cu toc stiletto și vârf ascuțit, care au adăugat și mai mult dramatism glam apariției. Iar pentru un plus de extravaganță, vedeta a purtat o șapcă “de căpitan”, decorată cu pietre strălucitoare masive în nuanțe de argintiu, verde și albastru, ce au reflectat fiecare fascicul de lumină.

Momentul de glorie a fost, fără îndoială, jacheta supradiomensionata aurie - o piesă maximalistă prin excelență, cu aer regal și o prezență scenică de necontestat-, acoperită cu paiete și mii de franjuri strălucitoare care se mișcau în ritm cu artista.

La capitolul accesorii, Lopez a demonstrat din nou atenția la detalii: microfonul argintiu, decorat cu paiete, a fost perfect integrat în conceptul vizual al serii, iar un colier cu numele ei a completat ținuta cu o notă personală subtilă, dar sofisticată.

Frumusețea lookului a fost susținută de un machiaj seducător, cu ochi smoky glittery, eyeliner dramatic, gene false bogate și pomeți conturați cu bronzer. Buzele, într-o nuanță de roz-mov lucios, au adăugat un plus de feminitate, iar părul purtat lejer, în bucle voluminoase caramel cu cărare pe mijloc, a dat echilibru și rafinament apariției.

Concertul din Madrid de la Movistar Arena a fost o combinație între un show spectaculos și momente de vulnerabilitate!

Pe parcursul celor două ore de spectacol, Lopez a cântat și a dansat încontinuu, alternând piese pline de energie și coregrafii dinamice cu momente mai lente, intime, marcate de versuri emoționante și de confesiuni în fața publicului. Piesele noi, dintre care și “Wreckage of You” și “Rebound”, au fost percepute de fani că făcând referire la un nou început în viața sa personală!

Un alt moment de neuitat a fost omagiul la adresa Violetei Parra și a Mercedesei Sosa cu “Gracias a la vida”. Melodia a fost însoțită de lumini calde și acompaniament live de chitară flamenco, creând o atmosferă profundă.

Finalul concertului a fost plin de piese iubite de fani, precum “Let’s Get Loud” și “On the Floor”, care a încurajat publicul să danseze și a readus atmosfera de euforie tipică unui concert JLo. Însă, dincolo de spectacolul de lumini, de elemente de scenografie și de coregrafia unică, Lopez a marcat fanii prin confesiuni autentice cu referire la familie și copii!

Show-urile din Spania oferă un indiciu spectatorilor cu privire la unul dintre cele mai spectaculoase concerte ale anului, iar noutatea absoluta este că JLo a oferit interviuri în exclusivitate pentru jurnaliștii din România cu un mesaj puternic către public!