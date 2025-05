Jennifer Lopez a suferit o „tamponare” cu două luni și jumătate înaintea concertului de la București

Jennifer Lopez, 55 de ani, a suferit o accidentare facială în timpul repetițiilor și a fost nevoită să apeleze de urgență la un chirurg și să-și ia o pauză de o săptămână. „Acum sunt ca nouă”, a dat asigurări vedeta, care pe 27 iulie are programat un concert în Piața Constituției din Capitală.

Un mic accident pentru Jennifer Lopez în timpul repetițiilor pentru American Music Awards 2025, eveniment care o va avea protagonista absolută în calitate de gazdă. Vedeta pop a căzut la pământ și a suferit o tăietură la nas care a necesitat o intervenție chirurgicală imediată și câteva zile de odihnă.

Actrița în vârstă de 55 de ani, rămasă singură după încheierea căsniciei cu Ben Affleck, a fost cea care a povestit despre ce i s-a întâmplat pe Instagram Stories. Lopez a așteptat până la sfârșitul convalescenței pentru a le povesti fanilor de pe rețeaua de socializare, 284 de milioane de oameni, despre mica aventură cu final fericit.

„Iată ce s-a întâmplat în timpul repetițiilor pentru Premiile Muzicale Americane din 2025”, a scris cântăreața și actrița alături de două fotografii care arată urmările minorului incident. Imediat după aceea însă, Lopez a vrut să-i liniștească pe fani distribuind o fotografie cu chirurgul la care a apelat pentru a-i coase rana: „Vă mulțumesc că m-ați cusut. O săptămână mai târziu și multă gheață, sunt ca nouă”.

După acest angajament, Jennifer Lopez se va dedica noului turneu, o versiune prescurtată a spectacolului This Is Me... Live, pe care a hotărât să-l anuleze anul trecut. Turneul va începe pe 4 iulie, la Sharm El Sheikh, cu 17 date în program, printre care Egipt, Spania, Ungaria, Turcia, Polonia, Emiratele Arabe Unite, Armenia și Italia.