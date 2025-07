Nicole Cherry este “UP All Night”! Solista va “incalzi” publicul pentru concertul Jennifer Lopez din cadrul Summer in the City 2025

O voce distinctă si apreciată, o artistă multifațetată, solistă, compozitoare talentată și mai nou actriță, a cărei carieră a redefinit standardele de excelență în divertisment, Nicole Cherry va fi “opening act” la festivalul Summer in The City, ajuns la cea de-a patra ediție, încălzind pe 27 iulie publicul pentru mult așteptata apariție pe scenă a lui Jennifer Lopez.

Pe parcursul ultimilor 12 ani, Nicole Cherry a dominat constant topurile radio și TV, playlist-urile digitale, a acumulat milioane de vizualizări pe YouTube și a construit o bază vastă și loială de fani pe rețelele de socializare.

Single-urile ei de top, inclusiv iconicul „Nu mai consum” (feat. Tata Vlad) și explozivul „Paharul Sus” (feat. Puya), au ajuns ambele pe locul 1 la radiourile din România, consolidându-i poziția ca o “forță muzicală”. De-a lungul anilor, Nicole a urcat pe scenă alături de superstaruri internaționale precum J Balvin, Maluma și 50 Cent — o realizare pe care puțini artiști români o pot revendica.

"Să fiu opening act pentru Jennifer Lopez e o realizare care mă emoționează profund. Am crescut admirând-o, felul în care combină forța cu feminitatea, disciplina cu pasiunea, m-a inspirat de-a lungul anilor. Nu pot să spun că nu am emoții, pentru că e un moment uriaș. Dar sunt și foarte pregătită, cu inima deschisă și cu mult entuziasm. Este un pas important în parcursul meu și mă bucur că îl fac aici, acasă, în fața publicului din România. Este un sentiment greu de pus în cuvinte!", spune solista.

Hituri care au făcut înconjurul lumii

În cadrul festivalului Summer in the City, Jennifer Lopez va oferi publicului român o experiență totală: hituri care au făcut înconjurul lumii, coregrafii electrizante, ținute inspiraționale și o poveste personală transpusă pe scenă ca niciodată până acum într-un spectacol live.

Jennifer Lopez și-a dorit în mod special să concerteze în Piața Constituției, în fața emblematice clădiri a Casei Poporului (care a găzduit cele mai mari concerte ale artiștilor internaționali în Capitală) ca locație pentru Up All Night, un spectacol cu care este în turneu în toată Europa și Orient, unde cererea de bilete este foarte mare, unele show-uri fiind deja sold-out.

Pentru concertul din București, de pe data de 27 iulie prețurile sunt următoarele:

General Acces: 495 lei

Golden Circle: 825 lei

Diamond Circle: 1045 lei

VIP Platform si Greet&Foto sunt Sold Out

Biletele sunt disponibile pe platformele de ticketing oficiale: IaBilet, Eventim si Entertix

Este momentul, pe care fanii din România și intreaga lume l-au așteptat ani de zile și care își va pune amprenta pe vara anului 2025. Evenimentul în sine marchează o nouă perioadă în epopeea personală a artistei care revine după o carieră de o viață în lumina reflectoarelor cu o reinterpretare personală și o forță creativă nemaiîntâlnită.

Despre Nicole Cherry

Un adevărat “cameleon muzical”, Nicole Cherry este renumită pentru abilitatea sa de a transcende genurile, navigând cu ușurință prin stilurile muzicale: reggae, pop, balkan-pop și sunete urbane. Versatilitatea ei artistică este evidențiată și prin colaborările de anvergură cu artiști internaționali precum Mohombi, Joey Montana și Jenn Morel, dar și cu nume consacrate din România, precum Carla’s Dreams și NANE.

La doar 26 de ani, Nicole are în spate deja o cariera si numeroase reinventări muzicale si stilistice. Drumul ei a început in mai 2013, odată cu lansarea piesei „Memories”, iar in 2025, Nicole și-a văzut împlinit unul dintre cele mai mari visuri artistice, realizand un show imersiv UNUSUAL — un spectacol care a reimaginat cele mai iubite hituri ale sale și a introdus piese noi într-o orchestrare fără precedent, ce a uimit publicul prin profunzimea emoțională și eleganța muzicală.

Dincolo de realizările sale artistice, Nicole a oferit nenumărate spectacole live memorabile, cucerind publicul prin vocea sa inconfundabilă și prezența scenică magnetică. Devotamentul ei pentru inovație și evoluție artistică a plasat-o în avangarda scenei muzicale contemporane din România.

Nicole Cherry a devenit in ultimii 12 ani un fenomen, un simbol al inovației, rezilienței și al strălucirii artistice, atât pe scena națională, cât și internațională, intrucat parcursul muzical al lui Nicole Cherry este definit de o serie de hituri de top care nu doar că au modelat cultura pop românească, dar au înregistrat și un succes remarcabil la nivel internațional.

Foto: Stefan Dani pentru Global Records

Nicole Cherry is “UP All Night”! The singer will warm up the crowd for Jennifer Lopez’s concert at Summer in the City 2025

A distinct and appreciated voice, a multifaceted artist, talented singer-songwriter, and recently an actress whose career has redefined standards of excellence in entertainment — Nicole Cherry will be the opening act at the fourth edition of the Summer in The City festival, warming up the crowd on July 27 for the much-anticipated appearance of Jennifer Lopez.

Over the past 12 years, Nicole Cherry has consistently dominated radio and TV charts, digital playlists, amassed millions of YouTube views, and built a vast and loyal social media following. Her top singles, including the iconic "Nu mai consum" (feat. Tata Vlad) and the explosive "Paharul Sus" (feat. Puya), both reached #1 on Romanian radio, cementing her status as a musical powerhouse. Over the years, Nicole has shared the stage with international superstars such as J Balvin, Maluma, and 50 Cent — an achievement few Romanian artists can claim.

"Being the opening act for Jennifer Lopez is an accomplishment that moves me deeply. I grew up admiring her — the way she combines strength with femininity, discipline with passion — she’s been a source of inspiration for me over the years. I won’t lie, I’m nervous because this is a huge moment. But I’m also very prepared, with an open heart and lots of excitement. It’s an important step in my journey, and I’m happy to take it here, at home, in front of the Romanian audience. It’s a feeling that’s hard to put into words," said the singer.

Worldwide Hits and an Unforgettable Show

At the Summer in the City festival, Jennifer Lopez will deliver a full-on experience for Romanian fans: world-famous hits, electrifying choreography, inspirational outfits, and a deeply personal story brought to life on stage like never before in a live performance.

Jennifer Lopez specifically chose Constitution Square, in front of the iconic Palace of the Parliament (a venue that has hosted the biggest international concerts in Bucharest), as the location for “Up All Night”, the show she's currently touring across Europe and the Middle East — where ticket demand is extremely high, with some shows already sold out.

For the July 27 concert in Bucharest, ticket prices are as follows:

· General Access: 495 lei

· Golden Circle: 825 lei

· Diamond Circle: 1045 lei

· VIP Platform: Sold Out

· Greet & Photo: Sold Out

Tickets are available through the official ticketing platforms: IaBilet, Eventim, and Entertix.

This is the moment fans in Romania and around the world have been waiting for — one that will mark the summer of 2025. The event itself signals a new chapter in the personal journey of the artist, returning after a lifetime career in the spotlight, now with unparalleled creative energy and a deeply personal reinterpretation of her story.

About Nicole Cherry

A true “musical chameleon”, Nicole Cherry is renowned for her ability to transcend genres, effortlessly navigating between reggae, pop, Balkan-pop, and urban sounds. Her artistic versatility is also reflected in her notable collaborations with international artists such as Mohombi, Joey Montana, and Jenn Morel, as well as established Romanian names like Carla’s Dreams and NANE.

At just 26 years old, Nicole already has a long-standing career and numerous musical and stylistic reinventions behind her. Her journey began in May 2013 with the release of the song “Memories”, and in 2025, she fulfilled one of her biggest artistic dreams by producing an immersive show titled “UNUSUAL” — a performance that reimagined her most beloved hits and introduced new songs in an unprecedented orchestration, astounding the audience with its emotional depth and musical elegance.

Beyond her artistic achievements, Nicole has delivered countless memorable live performances, captivating audiences with her unmistakable voice and magnetic stage presence. Her commitment to innovation and artistic evolution has placed her at the forefront of the contemporary Romanian music scene.

Over the past 12 years, Nicole Cherry has become a phenomenon — a symbol of innovation, resilience, and artistic brilliance, both nationally and internationally. Her musical path is defined by a series of top hits that have not only shaped Romanian pop culture but also achieved remarkable success on the international stage.

Photo: Stefan Dani for Global Records