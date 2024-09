Golden Legends in Concert: CC CATCH și BAD BOYS BLUE, live la Sala Palatului pe 14 octombrie 2024!

Ai visat vreodată să te întorci în anii '80 și să trăiești atmosfera unică a muzicii disco? Ei bine, această dorință poate deveni realitate pe 14 octombrie, când Sala Palatului se va transforma într-o adevărată arenă a energiei și bucuriei.

Golden Legends in concert prezintă un eveniment de neuitat, un concert live susținut de legendara CC CATCH și de îndrăgiții BAD BOYS BLUE. Cele mai mari hituri ale anilor '80 vor răsuna într-un spectacol care va cuceri inimile tuturor fanilor muzicii retro!

Strălucirea disco va inunda Sala Palatului într-o seară incendiară, când hiturile devenite imnuri ale unei generații întregi vor fi interpretate live de artiști cu adevărat legendari. De la: "Strangers By Night" la "Cause You Are Young", de la "I Can Lose My Heart Tonight" la "You're A Woman", fiecare notă va aduce amintiri frumoase dintr-o epocă de aur a muzicii pop.

"Va invit să trăiti magia anilor '80, veniti să va distrati și să uitati de griji pentru câteva ore, în compania unor artiști care au definit o întreagă epocă muzicală. Te așteptăm la Sala Palatului pe 14 octombrie, pentru o seară de neuitat alături de CC CATCH și BAD BOYS BLUE!", ne-a declarat Radu Groza, organizatorul evenimentului.