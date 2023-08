Fiecare piesă pe care a cântat-o a devenit șlagăr. Cum a știut Gabriel Cotabiță să cucerească publicul

Iubit de cei mai mari compozitori și textieri români, adorat de public, Gabriel Cotabiță a știut cum să transforme o piesă într-un șlagăr. Iată ce declară artistul despre performanța lui.

Când urca pe scena de la Mamaia, totul devenea de succes

Anul 1990 a însemnat eliberarea totală și accesul la exprimarea liberă de care toată societatea românească avea nevoie. Artiștii au avut atunci posibilitatea de a-și manifesta creativitatea fără teama că cineva îi va cenzura.

Libertatea totală nu putea să ocolească Festivalul de Muzică ușoară de la Mamaia, care din 1963, de la prima a sa ediție reușise în cele mai grele timpuri de restriște și cenzură comunistă să rămână o gură de oxigen pentru români.

La ediția din acel an, 1990, compozitorul Cornel Fugaru a venit cu o piesă care accesa o temă complet interzisă până la acel moment: credința. Inițial, Fugaru a creat piesa pentru o solistă de operă care urma să o cântă în Biserica Neagră din Brașov. Solista s-a îmbolnăvit iar piesa a ajuns la ....Cotabiță și evident, pe scena de la Mamaia. Este vorba de celebra „Ave Maria"

„ Bebe Fugaru m-a sunat și mi-a zis că are o piesă cu care vrea să mergem la Mamaia. Am ascultat-o și i-am spus că o facem, dar să o punem în scenă. Eu la vremea respectivă aveam un proiect cu Teatrul de Balet din Chișinău. Le-am dat piesa și a rămas că vor face ei coregrafia" povestește Cotabiță pentru Adevărul Live

Era pentru prima dată când pe scena Festivalului de la Mamaia se auzea o piesă cu tematică religioasă și care avea și momentul ei de show, ceea ce până atunci nu era permis de cenzura comunistă.

Gabriel Cotabiță spune că echipa de balerini au gândit un spectacol copleșitor de frumos care s-a desfășurat pe parcursul interpretării sale, iar textul de la „ Avea Maria" rămâne o capodoperă scrisă de Dan. V. Dumitriu. Textierul a știut să mențină un echilibru, astfel că piesa nu a deranjat nici partea laică a publicului dar nici pe cea religioasă.

Momentul de la Mamaia cu „ Avea Maria" interpretată de Gabriel Cotabiță rămâne unic în istoria muzicii de la noi. Toate planetele creative s-au reunit pentru un asemenea succes. „ Avea Maria" pe muzica lui Cornel Fugaru și textul lui Dan. V. Dumitriu, cântată de Gabriel Cotabiță, prezentată în secțiunea Creație a fost pe locul I, primind Marele Premiu.

„ Eu nu am știut cum au gândit balerini punerea în scenă. Chiar nu am știut nimic. Dar când am vazut, chiar atunci, ceea ce au făcut m-au trecut fiorii. Dar momentul final când eu ingenunchez pe scenă a fost fără regie. Așa am simțit să fac. Și îmi era greu să închid și ochii, pentru că...plângeam. Mult timp, când interpretam „ Avea Maria", eu, la final îmi dădeam seama că plâng „ declară în Adevărul Live, Gabriel Cotabiță

La ediția din 1990, Cotabiță a ocupat și locul 3 cu piesa „ Mă tem să sper" pe muzica lui George Natsis și versurile lui Dan. V. Dumitriu.

"Gabriel Cotabiță" și aplauzele lui, așa cum îl prezenta Octavian Ursulescu

La „ Avea Maria", ca de altfel la toate piesele sale și recitaluri, publicul îl aplaudă pe Gabriel Cotabiță minute în șir. Fiecare piesă pe care a cântat-o a devenit șlagăr. Părea firesc ca fiecare nouă piesă pe care urma să o interpreteze artistul, să intre în inima oamenilor.

Asa a ajuns Octavian Ursulescu să-l prezinte cu celebra formula „ Gabriel Contabiță și aplauzele lui". Cheia succesului său de public constă in: sinceritate și în iubire

„ În meseria asta dacă nu crezi și nu iubești ceea ce faci, nu te urca pe scenă. Când eu eram pe scenă, făceam totul cu sinceritate și mai ales, am crezut în textele pe care le cântăm” spune Gabriel Cotabiță în ediția din Adevărul Live.

Artistul le transmite celor care intră în această profesie să nu accepte să cânte dacă nu simt textul. Este important să înțeleagă acest aspect, pentru că interpreții sunt cei care duc cuvântul mai departe. Iar cuvântul este foarte important.

„Ceea ce am reușit eu să fac, a fost să spun niște povești pe care oamenii le-au primit în sufletele lor. Eu cred în tot ceea ce cânt„ mărturisește artistul.

Urmărește integral ediția din Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu și vei afla de la Gabriel Çotabiță cum a știut să își cucerească publicul.