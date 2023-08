A cântat la Mamaia de s-a cutremurat pământul. Destăinuirile lui Gabriel Cotabiță despre cum a obținut succesul

Festivalul de la Mamaia a devenit cea mai importantă scenă a muzicii românești care a lansat marile vedete. Gabriel Cotabiță mărturisește cum ar fi fost cariera sa, dacă nu ajungea acolo.

"Chemarea pământului", piesa care i-a adus succesul lui Cotabiță la Mamaia și cutremurul în România

Povestea de succes pe care Gabriel Cotabiță l-a obținut pe scena Festivalului nu începe la Mamaia așa cum poate te aștepți. Totul a pornit de fapt de pe peronul gării, când Cotabiță l-a condus la tren pe prietenul său, Sorin Chifiriuc, fostul component al trupei IRIS și care trecuse prin Craiova pentru scurt timp.

Cotabiță nu era în cea mai bună formă a sa la momentul respectiv. Din motive necunoscute, i-a fost interzis să iasă din țară, ratând atunci turneul pe care urma să-l facă in URSS, împreună cu trupa HOLOGRAF.

Chifiriuc i-a transmis atunci că Ionel Tudor, compozitorul avea o piesă pe care dorea să i-o propună lui Cotabiță pentru interpretare. Ceea ce s-a și întâmplat. Cei doi s-au întâlnit iar Ionel Tudor i-a spus să participe în acel an cu piesa respectivă la Festivalul de la Mamaia.

„ Am acceptat pe loc. Ce era să fac? Să rămân la Craiova și să cânt prin cârciumi? Am ascultat piesa și am decis să mergem cu ea la Mamaia. Eram complet necunoscut și nu am luat niciun premiu pentru că nu figuram în program. Era in 1986, când am urcat pentru prima dată pe scena Festivalului. Nu m-a aplaudat nimeni când am intrat. Am interpretat piesa „Chemarea pământului„ La final a fost un moment de liniște, apoi sala a aplaudat frenetic. A fost un mare succes. La scurt timp după spectacol, a fost cutremurul din august 1986. Lumea râdea de mine că am cântat de s-a cutremurat pământul „ povestește Gabriel Cotabiță.

În seara de 30 august 1986, în România a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 7,1.

Dacă nu cânta atunci la Mamaia nu ar fi avut succesul care a urmat

Artistul mărturisește că la început nu și-a dat seama de impactul pe care scena de la Mamaia îl avea asupra sa, dar în același timp nici de cum reușise el să cucerească publicul din România, în acea seară de august din 1986.

Avea să înțeleagă prin 1988, când lansase primul sau album solo, după ce o perioada a cântat cu HOLOGRAF. In acel an, pe albumul respectiv a apărut piesa „Noapte albastră „, care a avea să devină una dintre piesele de rezistență ale artistului și un șlagăr nemuritor.

„Dacă nu aș fi cântat la Mamaia, tot parcursul meu ar fi fost cu totul altfel și în altă direcție. Nu aș fi reușit să ajung așa de cunoscut. Eu mult timp nu am realizat ce impact am avut pe scena de la Mamaia. Am inteles totul, într-o seară acasă, la Craiova și cântăm cu trupa Redivivus într-un restaurant. Noi cântăm doar muzică străină. Clienții obișnuiau să ceară piese cu dedicație. Într-o seară, a venit un tip la mine, mi-a intens 100 de lei și mi-a cerut să-i cânt „Noapte albastră„ Basistul nostru i-a spus că noi nu cântăm muzică românească. Iar tipul respectiv i-a răspuns că piesa nu mai este doar o piesă românească. Este Gabriel Cotabiță. În fiecare seară, clienții cereau Noapte albastră iar Radioul public o difuza dimineața, la prânz și seara. Atunci am realizat ce a însemnat Mamaia pentru mine", se destăinuie artistul pentru Adevărul Live.

Cotabiță a participat la Festivalul de Muzică ușoară de la Mamaia din 1986 până în 2001, unde a fost interpret, compozitor, prezentator, directorul a două ediții, primind nenumărate premii și trofee, lansând peste 20 de piese. Gabriel Cotabiță este una dintre primele vedete de la noi care, în 1991 avea cel mai mare Fun Club din România.

Mărturisirile lui Gabriel Cotabiță despre viață sa de artist poți să le descoperi, urmărind ediția integrală din Adevărul Live, realizată și moderată de Antoaneta Banu. Anul acesta, Festivalul de la Mamaia implinește 60 de ani și după o absență de 11 ani, revine cu o ediție de Gală la care vor participa vedetele care s-au lansat pe scena sa.

Gabriel Cotabiță este unul dintre marii artiști pe are îi vei putea vedea și ascultă la Festivalul Mamaia 60, în perioada 25-27 august 2023.

Urmărește aici, chiar acum, la Mamaia se repetă intens pentru Gala de aniversare a celor 60 de ani de Festivalul Muzicii ușoare de la Mamaia.

→ Imaginea 1/8: Gabriel Cotabita pe scena de la Mamaia

Palmares Gabriel Cotabiță pe scena Festivalului de la Mamaia

1986 Solist Secțiunea Creație Chemarea Pamantului 0 m: Ionel Tudor | v: Andreea Andrei

1987 Solist Secțiunea Creatie Stea a vietii, Terra Premiul CC al UTC m: Ionel Tudor | v: Andreea Andrei

1988 Solist Secțiunea Creatie Da-mi o sansa Trofeu creatie m: Cornel Fugaru | v: Dan V. Dumitriu

1989 Solist Secțiunea Interpretare Trepte spre albastru Locul 2 m: Ionel Tudor | v: Andreea Andrei, Recital

1990 Solist Sectiunea Creatie Ave Maria Locul 1 - marele premiu m: Cornel Fugaru | v: Dan V. Dumitriu Ma tem sa sper Locul 3 m: George Natsis | v: Dan V. Dumitriu Recital

1991 Solist Sectiunea Creatie 2 Slagare Domnisoara, nu pleca! Locul 1 m: Ionel Tudor | v: Andreea Andrei Solist Sectiunea Creatie 2 Slagare Ce mai vrei Locul 3 m: Horia Moculescu | v: Aurel Stoian Solist Sectiunea Creatie 1 Prime auditii Copiii nostri Locul 2 m: Ionel Tudor | v: Andreea Andrei Solist Sectiunea Creatie 1 Prime auditii Nu e gelozie Locul 3 m: Ion Cristinoiu | v:Dan V. Dumitriu Concert G.C și trupa Vodevil

1992 Solist Sectiunea Creatie - Prime auditii Lasa-mi pe cer o stea Locul 1 - marele premiu m: George Natsis | v: Dan V. Dumitriu Solist Sectiunea Creatie - Prime auditii Daca lumea ar fi a mea Locul 2 m: Horia Moculescu | v: Aurel Storin Solist Sectiunea Creatie - Slagare Balada ultimului soldat Locul 2 m: George Natsis | v: Dan V. Dumitriu

1993 Solist Sectiunea Creatie - Slagare Voice from above Locul 1 - marele premiu m: Ionel Tudor | v: Joey de Alvare Recital - lansare CD "Prizonier"

1994 Membru al juriului

1995 Solist Sectiunea Creatie - Slagare Raiul e pe pamant Locul 1 - marele premiu m: Ion Cristinoiu | v: Mihai Dumbrava 1995 Recital

1996 Solist Sectiunea Creatie - Slagare Atunci cand nu esti Locul 3 m: Ionel Tudor | v: Andreea Andrei Sectiunea "Case de productie" Societatea Romana de Radiodifuziune Locul 1 Pt activitatea urmatorilor: Monica Anghel, Corina Chiriac, Gabriel Cotabita, Mihaela Mihai, Dan Spataru, Marina Voica Recital

1997 Solist Sectiunea Slagare Poate ca da, poate ca nu Locul 2 m: Ionel Tudor | v: Andreea Andrei Solist Sectiunea Creatie Sa nu ne spunem adio Locul 2 m: Ionel Tudor | v: Andreea Andrei

1998 Solist Sectiunea Creatie Balada timidului etern Locul 1 m: Andrei Kerestely | v: Gabriel Cotabita Director artistic al festivalui a creat primul regulament oficial al festivalului

1999 Nu a participat

2000 2001 Solist Sectiunea Creatie Va mai trece o noapte 0 m: Ionel Tudor | v: Andreea Andrei

2002 Director artistic al festivalului Recital trupa VH2

2003 Nu a participat

2010 Recital

2011 Recita