 Noul thriller horror de pe Netflix care a captivat publicul: „Fiori autentici” | adevarul.ro
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Video Noul thriller horror de pe Netflix care a captivat publicul: „Fiori autentici”

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Netflix a lansat un nou thriller horror în șase episoade, în care un tată singur luptă să-și protejeze familia după ce o creatură marină începe să terorizeze un sat izolat. Serialul „Below” a atras deja atenția spectatorilor și a criticilor, care au lăudat atmosfera înfricoșătoare a producției.

Potrivit Hello Magazine, serialul îl are în rolul principal pe Josh Hartnett (Verity), care interpretează un pescar din Newfoundland și tată a trei copii. Când localitatea sa natală este atacată de o creatură subacvatică, Calvin face echipă cu Fonda, biolog marin, pentru a descoperi adevărul.

Publicul s-a arătat imediat captivat de serialul care se întinde pe șase episoade, mulți reușind să-l vadă integral într-o singură zi. Pe rețelele sociale, un utilizator a scris: „Am urmărit tot serialul într-o singură zi”, în timp ce altul a spus că a fost „captivant”.

Un utilizator a scris: „#Below de pe Netflix a fost atât de distractiv! Mi-a plăcut atmosfera de mister și thriller, care mi-a amintit mult de Widow's Bay, dar și de ce încă îl apreciez pe Josh Hartnett”.

Un altul a adăugat: „Abia m-am apucat de acest miniserial, #Below, de pe Netflix și îmi dă o senzație de Widow's Bay. Îmi place”.

Thrillerul a primit reacții la fel de pozitive și din partea criticilor. Publicația The Telegraph i-a acordat patru stele, lăudând „atmosfera apăsătoare”, care provoacă „fiori autentici”, în timp ce Variety a descris serialul drept „o experiență captivantă, care îmbină horrorul și suspansul”.

Josh Hartnett, cunoscut pentru rolurile din „Trap” și „Pearl Harbor”, conduce distribuția în rolul lui Calvin Penney.

Acesta joacă alături de Charlie Heaton, din „Stranger Things”, care îl interpretează pe Wade Penney, și de Mackenzie Davis, din „Speak No Evil”, în rolul Fondei Howander.

Din distribuție mai fac parte Willow Kean, în rolul lui Ruth Penney, Ruby Stokes, cunoscută din serialul „Lockwood & Co”, în rolul lui Mary Penney, Rohan Campbell, cunoscut din filmul „The Monkey”, în rolul lui Jay Penney, și Kaleb Horn, cunoscut din serialul „Chucky”, în rolul lui Noah.

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