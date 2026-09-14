Actrița Adela Popescu revine luni seară în rol principal într-o telenovelă: „Nu există personaje întru totul pozitive sau negative”

În această seară, de la ora 20:30, „Fără Urmă” începe la PRO TV și pe VOYO, cu un prim episod în care trecutul revine într-un mod neașteptat. Adela Popescu deține rol principal în această nouă producție.

Adela Popescu, actriță Foto: Instagram

PRO TV și VOYO aduc pe micile ecrane un nou univers captivant prin serialul „Fără Urmă”, a cărui intrigă îi va prinde pe cei de acasă într-un joc al secretelor, poveștilor de iubire intense și răzbunării. Începând cu data de 14 septembrie, serialul cu Alex Calangiu, Adela Popescu și Aylin Cadîr în rolurile principale va putea fi urmărit în fiecare luni la PRO TV și pe VOYO.

Despre „Fără Urmă”, unul dintre proiectele care marchează revenirea sa în seriale după o perioadă de pauză, Adela Popescu a declarat:

„În momentul în care am primit invitația de a face parte din distribuția serialului <<Fără Urmă>>, am acceptat fără ezitare. M-a atras încă de la început universul acestei povești, pentru că îmbină adrenalina și misterul cu romantismul și alegerile complicate pe care viața ne obligă uneori să le facem. Nu există personaje întru totul pozitive sau negative în serial, ci oameni care greșesc, iubesc, luptă și încearcă să ia cele mai bune decizii, chiar dacă nu reușesc întotdeauna.

Personajul meu este fiica unuia dintre cei mai bogați oameni din România, o arhitectă care pare să aibă o viață așezată și o familie frumoasă. Doar că, la un moment dat, umbrele trecutului revin și îi dau întreaga lume peste cap. Cred că publicul va descoperi o poveste intensă, plină de surprize, pe care abia aștept să o urmărească”.

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