Adela Popescu, confesiuni emoționante despre copilăria sa: „Îmi provoacă și acum tristețe”

Adela Popescu a împărtășit recent cu fanii săi o parte din amintirile copilăriei petrecute la Șușani. Vedeta a povestit câteva dintre cele mai puternice amintiri din trecut, dezvăluind experiențe care au marcat-o profund.

Într-o postare sinceră pe Instagram, actrița a vorbit despre pierderea bunicii, despre munca grea la câmp și despre momentele dificile petrecute în familie. „Am văzut-o pe mamaie Titina stingându-se în dureri, pe tata tăind găini, porci și chiar un vecin mușcat de câine sub ochii mei”, a scris Adela Popescu.

De asemenea, și-a amintit de accidentările suferite în copilărie și de greutățile traiului la țară. „Am un umăr mai șubred după ce calul lui tataie Gheorghe, sătul de tupeul meu, m-a mușcat cu gingiile ca atenționare. La țară, înmormântările erau ceva firesc, astfel participând la toate ceremoniile, unele dintre ele fiind foarte dure și directe. Am prins polidinul și penicilina în serii îndelungi, mi-am rupt noada la săniuș și mi-au fost scoase câteva măsele pe viu. Am muncit porumbii pe arșiță puternică și am mers la școală toată copilăria pe jos, printre nămeți până la genunchi”, a povestit vedeta.

Cu toate acestea, lucrul care a afectat-o cel mai mult nu a fost viața grea de la țară, ci momentele tensionate dintre părinții ei. „Singurele amintiri care mă dor și îmi provoacă și acum tristețe sunt certurile dintre părinții mei… Conflictele dintre cele două părți egale care mă compun. Și nici măcar nu se certau extraordinar de des”, a mărturisit actrița.

În ciuda acestor experiențe, Adela Popescu spune că astăzi alege să privească lucrurile cu maturitate și să creeze un mediu echilibrat pentru copiii săi. „Sunt convinsă că evenimentele traumatice sunt diferite pentru fiecare în parte, însă eu m-am hotărât să nu mă mai stresez când tataie Doru taie găina de față cu copiii și mai degrabă să respir de două ori când mă enervează soțul și îmi vine să izbucnesc de față cu ei.”

„Radu, ce noroc avem că nu sunt certăreață”, a adăugat ea cu umor la finalul mesajului. Fanii au apreciat sinceritatea Adelei Popescu și i-au transmis numeroase mesaje de susținere.