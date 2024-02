Casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan se învârte după soare. Cum arată vila în care locuiesc VIDEO

Adela Popescu și Radu Vâlcan locuiesc în casa visurilor lor. Locuința este una decorată cu mult bun gust, cu piese de mobilier deloc ieftine. Cada a costat aproximativ 9.400 de lei, iar bateria pentru cadă a fost evaluată la 8.000 de lei.

Însă cireașa de pe tort o reprezintă patul matrimonial, evaluat la 26.484 de lei. Cu siguranță, acesta este un exemplu al angajamentului lor față de calitate și design sofisticat.

Cu multe emoții, cei doi soți au împărtășit în urmă cu aproape 3 ani, într-un clip de prezentare pe YouTube, cum arată noua casă în care s-au mutat la vremea respectivă.

Cum arată casa Torei Vasilescu din Buftea: „Era complicat să mă descurc într-un oraș care mi se părea înfricoșător“

Celebra actriță Tora Vasilescu și-a găsit refugiul în localitatea Buftea, unde împreună cu soțul său de origine croată, Alain Vrdoljak, deține o proprietate spectaculoasă.

Cei doi locuiesc într-o casă cu adevărat de vis, construită cu măiestrie de o echipă de maramureșeni. Cum proprietatea se întinde pe 3.500 metri pătrați, în timpul liber, actrița se ocupă să cultive diferite verdețuri și legume.

Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut această intuiție, pentru că mai nou nu mai cred decât în oamenii cu intuiție. Că așa, cei care ne spun că azi e bun ceva și mâine altceva, mulțumesc, nu. Am avut intuiție să-mi pregătesc din plin bătrânețea, să spunem. Cuvântul acesta l-am acceptat cu drag, pentru că e în ordinea firească și nu toată lumea are chiar oportunitatea de a prinde anii aceștia. Și sunt încă multe lucruri de experimentat, să spunem mai mult spre interior decât spre exterior. Însemnând voiaje și alte lucruri. Așa că să spunem că acest locșor pentru mine e Românica mea și îmi dă bucuria pământului, a naturii, a întoarcerii la natură, la comunicarea cu ea, cu Creatorul, cu ce vrem“, spunea Tora Vasilescu într-un interviu pentru Click.

„Întoarcerea asta la natură mie îmi face foarte bine”

„Casa asta e făcută de o echipă de maramureșeni care fac biserici. Eu stau aici ca la mănăstire, să știi. Am o verișoară la mănăstire, aici e mănăstirea mea. Întoarcerea asta la natură mie îmi face foarte bine. Este singura modalitate de a mă salva de lumea asta a urii, a competiției, a luptei, a însingurării. Înotul e singurul sport care simt că îmi face bine, pentru circulație. Și dacă ai și un deget de apă cu whisky e foarte bine. Face bine la circulație. Înot zilnic, am piscină în fața casei”, a dezvăluit Tora Vasilescu în emisiunea „Rețeaua de idoli“, de la TVR 2.