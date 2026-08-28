Peter Cullen, actorul a cărui voce care a dat viață unor personaje emblematice precum Optimus Prime din franciza Transformers și Eeyore din universul Winnie the Pooh, a murit joi, 26 august, la vârsta de 85 de ani.

Cullen s-a stins din viață la locuința sa din Los Angeles, înconjurat de familie, relatează People.

„Peter Cullen a plecat dintre noi în liniște, înconjurat de cei dragi și purtat în inimile prietenilor și ale nenumăraților fani din întreaga lume”, a transmis familia într-un comunicat.

Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Familia i-a îndemnat pe admiratori să îi cinstească moștenirea prin compasiune, integritate și spirit de comunitate, amintind unul dintre mesajele sale favorite: „Fii suficient de puternic pentru a fi blând”.

Una dintre cele mai recognoscibile voci din istoria animației și a divertismentului

Moartea lui Peter Cullen marchează dispariția uneia dintre cele mai recognoscibile și apreciate voci din istoria animației și a divertismentului

Născut la Montreal, Cullen a avut o carieră de peste cinci decenii în industria divertismentului, lucrând în film, televiziune și jocuri video. Printre primele sale roluri se numără vocea lui King Kong în filmul din 1976 și activitatea de prezentator în emisiunea The Smothers Brothers Comedy Hour.

Peter Cullen i-a dat voce lui Optimus Prime Foto: youtube.com/@EntertainmentTonight

Consacrarea a venit în 1984, odată cu debutul serialului animat The Transformers, unde a interpretat vocea liderului Autobots, Optimus Prime. Rolul avea să devină definitoriu pentru cariera sa. Cullen a revenit constant la personaj în producții animate, jocuri video și filme, inclusiv în seria live-action lansată de Michael Bay în 2007. Ultima sa interpretare a fost în filmul Transformers: Rise of the Beasts (2023).

Pe lângă Optimus Prime, actorul a avut contribuții importante în numeroase alte producții. A fost vocea personajului Eeyore în serialul The New Adventures of Winnie the Pooh și în mai multe filme și proiecte Disney dedicate celebrului ursuleț. De asemenea, a lucrat la producții precum Predator, Knight Rider, DuckTales și Chip 'n Dale: Rescue Rangers.

Într-un interviu acordat publicației IGN în 2012, Cullen vorbea despre impactul pe care l-a avut asupra generațiilor de fani.

„Este extraordinar să afli că ai reușit să influențezi viața cuiva într-un mod pozitiv. Momentele în care oamenii îți spun asta sunt neprețuite și mă emoționează profund”, declara atunci actorul.



