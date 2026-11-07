 A murit regizorul Sebastian Lelio, câștigătorul premiului Oscar pentru „O femeie fantastică”. Cineastul avea 52 de ani. Cauza decesului | adevarul.ro
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Video A murit regizorul Sebastian Lelio, câștigătorul premiului Oscar pentru „O femeie fantastică”. Cineastul avea 52 de ani. Cauza decesului

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Regizorul chilian Sebastian Lelio, recompensat cu premiul Oscar pentru filmul „Una mujer fantástica” („O femeie fantastică”), a murit la vârsta de 52 de ani.

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Foto: FB Onii-Chan

UPDATE 16.10 Moartea regizorului, pusă pe seama unor „complicații de sănătate”

În presa chiliană au apărut informații potrivit cărora regizorul a fost găsit la domiciliul său din cartierul Las Condes, din Santiago de Chile, însă nici relatările nu indică o cauză medicală concretă, potrivit  variety.com.

The Playlist scrie că familia a confirmat decesul invocând „complicații de sănătate” precizând că nu a fost dezvăluită o cauză specifică a morții.

Știrea inițială

Potrivit familiei, moartea a survenit din cauza unor „probleme de sănătate”

Vestea a fost făcută publică de partenera sa, Amalia Kassai, care a transmis într-un mesaj publicat pe Instagram că regizorul s-a stins din viață „în urma unor probleme de sănătate”, potrivit AFP.

Născut în Argentina și crescut în Chile, Sebastian Lelio și-a câștigat reputația internațională odată cu filmul „Gloria”, producție care i-a adus actriței Paulina García premiul Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare feminină la Festivalul de Film de la Berlin în 2013, arată aceeași agenție de presă, citată de Agerpres.

Consacrarea la nivel mondial a venit în 2018, când pelicula „Una mujer fantástica”, având-o în rolul principal pe actrița transgender Daniela Vega, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film străin. Producția urmărește povestea unei femei care se confruntă cu discriminarea după moartea partenerului său.

Într-un interviu acordat AFP în 2022, regizorul vorbea despre impactul pe care filmul l-a avut în dezbaterile privind drepturile persoanelor transgender din Chile. „Este o poveste care a devenit politică şi care se concretizează în fapte. Trebuie să creăm poveşti din ce în ce mai bune, care contribuie la progresul societăţilor noastre”, declara atunci cineastul.

De-a lungul carierei, Sebastian Lelio a semnat și alte producții apreciate de critică, printre care „Disobedience” (2017), cu Rachel Weisz și Rachel McAdams, „Gloria Bell” (2018), cu Julianne Moore, și „The Wonder” (2022), cu Florence Pugh.

În mesajul transmis după deces, familia l-a descris drept „o persoană minunată care a contribuit la cultura chiliană în momente importante ale istoriei sale” și a cerut respectarea vieții private în aceste momente dificile.

„Trecem printr-o perioadă de mare suferinţă, iar amintirea lui va rămâne mereu alături de noi”, se mai arată în comunicatul familiei.

Potrivit apropiaților săi, regizorul lucra în prezent la adaptarea cinematografică a romanului „Poeta chileno”, semnat de scriitorul Alejandro Zambra.

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