Competiția „Asia Express – Drumul Mătăsii” se apropie de final, iar cele trei echipe care vor lupta pentru marele premiu au fost stabilite. După probe dificile și eliminări neașteptate, șase concurenți au rămas în cursă și se pregătesc pentru ultimele confruntări din China. Marea finală a emisiunii va fi difuzată miercuri, 11 noiembrie, la Antena 1.

După eliminarea echipei formate din Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, în competiție au rămas trei echipe: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Gabi Torje și Alin Alexuc, respectiv Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Prima echipă care și-a asigurat calificarea în finală a fost cea formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă, după ce a obținut cel mai bun punctaj în semifinală.

Marea finală a emisiunii va fi difuzată miercuri, 11 noiembrie, la Antena 1. Foto: Facebook

Ulterior, Gabi Torje și Alin Alexuc au obținut al doilea loc în finală, după ce au ajuns primii la Irina Fodor în cursa pentru ultima șansă. Ultimul loc a fost ocupat de Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Când va fi difuzată marea finală Asia Express 2026

Fanii emisiunii vor putea urmări ultimele confruntări începând de duminică, 8 noiembrie, de la ora 20:00. Edițiile următoare sunt programate luni și marți, de la ora 20:30.

Marea finală „Asia Express – Drumul Mătăsii” va fi difuzată miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30, la Antena 1.

Ce au declarat Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu după eliminare

Ultima echipă eliminată din competiție a fost cea formată din Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu. Cele două au vorbit despre experiența trăită în cadrul emisiunii și despre provocările întâmpinate pe parcursul aventurii.

„Experiența de la Asia a fost cea mai intensă, cea mai frumoasă, cea mai grea. Cea mai fascinantă. Am descoperit multe lucruri. Am văzut multe locuri. Și a fost clar cea mai frumoasă experiență din viața mea”, a declarat Ana-Maria Mocanu pentru CANCAN.ro.

La rândul său, Loredana Chivu a transmis un mesaj în care a vorbit despre lecțiile învățate și prieteniile legate în timpul competiției.

„Asia Express mi-a schimbat perspectiva, m-a învățat să prețuiesc lucrurile simple și mi-a reamintit că fericirea se ascunde uneori într-un zâmbet, într-un gest de bunătate sau într-o mână întinsă atunci când simți că nu mai poți. Am râs, am plâns, am obosit până la epuizare, dar am câștigat amintiri și oameni pe care îi vom purta mereu în suflet. Am cunoscut echipe minunate, alături de care am construit prietenii reale. Am intrat în competiție alături de necunoscuți și am plecat cu prieteni de suflet”, a scris aceasta.