„Doctorița nu mai făcea față”. Ce s-a întâmplat cu 12 membri ai echipei „Asia Express” în China

Filmările pentru „Asia Express” pun la încercare nu doar concurenții, ci și echipa care lucrează în spatele camerelor. Producătorul Mona Segall a povestit despre un episod în care oboseala și condițiile dificile de pe traseu au dus la îmbolnăvirea simultană a mai multor membri ai staff-ului.

Producătorul Mona Segall a povestit din culisele emisiunii. Foto: arhiva Click

Pentru telespectatori, „Asia Express” înseamnă probe contra cronometru, misiuni neașteptate și concurenți care trebuie să se descurce în locuri necunoscute. În spatele acestora se află, însă, o echipă numeroasă, care pregătește fiecare etapă și trebuie să țină pasul cu ritmul solicitant al filmărilor.

Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dezvăluit în cel de-al patrulea episod al producției „Jurnal de călătorie Asia Express” cât de greu a fost pentru echipă unul dintre momentele petrecute în China. Mai mulți membri ai staff-ului s-au îmbolnăvit în același timp, iar medicul care îi îngrijea nu mai făcea faţă, notează click.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp.

S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a povestit producătoarea în cel de-al patrulea episod din producția Jurnal de călătorie Asia Express.

Alin Alexuc, nemulțumit că nu a putut participa la unele probe din China

O altă provocare pentru organizatorii „Asia Express” a fost pregătirea misiunilor în Zhangjiajie Grand Canyon, în China, unde anumite activități erau supuse unor restricții stricte.

Robert Leonte, producătorul executiv al emisiunii, a povestit că echipa a avut nevoie de mai multe ședințe pentru a stabili ce probe puteau fi organizate în condițiile impuse de administrația parcului.

Unele activități aveau limite de greutate și înălțime, ceea ce a afectat participarea concurenților. Alin Alexuc a fost nemulțumit că nu a putut lua parte la anumite misiuni. Potrivit lui Leonte, sportivul cântărea 135 de kilograme, peste limita permisă pentru unele dintre activități.

„Am fost în acel parc, care are foarte multe trasee, lucruri și foarte multe reglementări. Nu ai voie să faci chestia aia decât în anumite situații, dacă nu depășești o anumită greutate, dacă nu depășești o anumită înălțime. N-au fost toți fericiți ziua aceea. Alexuc s-a supărat că el nu putea să facă diverse lucruri. El are 135 kg și era foarte supărat că nu poate face misiuni”, a explicat producătorul executiv.