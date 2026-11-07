Capitala unde totul e alb, inclusiv mașinile, iar străzile strălucesc de curățenie

Bulevarde foarte largi, clădiri impunătoare placate cu marmură albă și un trafic în care aproape toate mașinile au aceeași culoare. Un oraș din Asia Centrală își surprinde vizitatorii printr-o uniformitate neobișnuită, impusă nu de preferințele șoferilor, ci de restricțiile autorităților.

Așgabat, capitala Turkmenistanului Foto: Facebook

Așgabat, capitala Turkmenistanului, este cunoscută pentru bulevardele sale foarte largi, clădirile acoperite cu marmură albă și arhitectura monumentală. Însă există un alt detaliu care îi surprinde pe vizitatori: aproape toate mașinile care circulă pe străzile orașului sunt albe.

De la taxiuri și automobile private până la vehiculele oficiale, traficul pare să respecte aceeași schemă de culori. Nu este însă o simplă coincidență sau o preferință locală, ci rezultatul unor restricții impuse de autorități, asociate cu imaginea pe care conducerea țării a dorit să o construiască pentru capitală.

Un oraș construit în jurul culorii albe

Așgabat este renumit pentru numărul impresionant de clădiri acoperite cu marmură albă, o caracteristică ce i-a adus și un record Guinness pentru cea mai mare concentrație de clădiri din marmură albă din lume.

Ministere, hoteluri, blocuri de locuințe, monumente și clădiri administrative sunt construite sau placate cu acest material, care domină peisajul urban. În timpul zilei, marmura reflectă puternic lumina soarelui, iar seara numeroase clădiri sunt iluminate în diferite culori.

Transformarea arhitecturală a orașului s-a intensificat în timpul președinției lui Gurbanguly Berdimuhamedow, care a condus Turkmenistanul între 2006 și 2022. În această perioadă, autoritățile au investit masiv în proiecte monumentale, menite să prezinte capitala drept un simbol al prosperității și modernizării țării.

Albul a devenit o parte importantă a acestei identități vizuale. Culoarea este asociată în cultura turkmenă cu puritatea și norocul, iar preferința fostului președinte pentru automobilele albe este adesea invocată pentru a explica extinderea acestei estetici și asupra traficului.

Cum au ajuns mașinile colorate să fie interzise

Restricțiile asupra automobilelor de alte culori au apărut treptat. În 2015, importul unor mașini negre, roșii și albastru închis a fost restricționat, iar în anii următori măsurile au devenit mai severe.

În 2018, autoritățile au început să interzică circulația automobilelor de culoare închisă în Așgabat. Proprietarii au fost obligați fie să își revopsească mașinile în alb sau în alte nuanțe acceptate, fie să renunțe la utilizarea lor în capitală.

Măsurile au afectat inclusiv automobilele deja înmatriculate, iar dealerii auto s-au adaptat cerințelor, orientându-se spre comercializarea vehiculelor albe.

Restricțiile nu se limitează însă la culoare. Autoritățile acordă atenție și aspectului exterior al mașinilor, iar șoferii pot fi opriți de poliție dacă vehiculele sunt considerate murdare. Astfel, întreținerea automobilului a devenit o altă condiție pentru a circula fără probleme prin capitală.

Explicația climatică și limitele ei

Există și o justificare practică invocată pentru preferința față de automobilele albe. Așgabat se află la marginea deșertului Karakum, unde temperaturile estivale pot depăși 40 de grade Celsius.

Mașinile albe reflectă o proporție mai mare din radiația solară decât cele închise la culoare, ceea ce poate contribui la reducerea încălzirii suprafețelor exterioare și a habitaclului. Același principiu este folosit uneori și pentru a explica alegerea marmurei albe pentru clădirile orașului.

Totuși, clima nu explică de ce restricțiile sunt aplicate în mod special în capitală. În alte localități din Turkmenistan pot fi întâlnite automobile de diferite culori, iar în numeroase alte orașe cu temperaturi comparabile nu există reguli similare.

Prin urmare, explicația climatică nu este suficientă pentru a justifica uniformitatea neobișnuită a traficului din Așgabat.