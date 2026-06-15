Tensiuni extinse în industria UE de apărare. Șeful Rheinmetall avertizează asupra riscului de colaps al proiectului franco-german de tancuri

Armin Papperger, liderul gigantului german din industria de apărare Rheinmetall, și-a exprimat îngrijorarea că Franța s-ar putea retrage sau ar putea reduce drastic finanțarea pentru programul comun de dezvoltare a unui tanc de luptă de nouă generație.

Avertismentul vine în urma anulării definitive a proiectului franco-german FCAS (Future Combat Air System), un program comun pentru dezvoltarea unui avion de vânătoare de generație viitoare, care a fost abandonat din cauza neînțelegerilor dintre companiile implicate.

Eșecul inițiativei FCAS a reprezentat o lovitură semnificativă pentru eforturile de cooperare europeană în domeniul apărării. În acest context, cresc temerile cu privire la viitorul unui alt proiect comun major: Main Ground Combat System (MGCS), o inițiativă menită să înlocuiască tancurile de luptă utilizate în prezent de Franța și Germania.

Referindu-se la acest program, directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger, a declarat pentru publicația Welt am Sonntag: „Există întotdeauna un risc, dar încă nu s-a luat o decizie finală.”

Rheinmetall este una dintre companiile cheie implicate în acest proiect, alături de producătorul franco-german de armament KNDS și de compania franceză Thales.

Reduceri bugetare și întârzieri logistice

Potrivit lui Papperger, Parisul ia deja în considerare reducerea drastică a bugetului alocat, surse din industrie indicând o sumă aflată în discuție care reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea planificată inițial.

Directorul executiv al Rheinmetall a avertizat că aceste tăieri financiare ar putea provoca noi întârzieri într-un program care înregistrează deja decalaje față de calendarul stabilit.

„Dacă ai mai puțini bani la dispoziție, nu ai cum să avansezi mai repede, iar noi ne mișcăm deja foarte încet”, a explicat Armin Papperger.

Până în prezent, consorțiul de companii implicate în proiectul MGCS a primit doar 25 de milioane de euro (28,9 milioane de dolari), o sumă descrisă de Papperger ca fiind „foarte mică” pentru amploarea unei astfel de inițiative.

Programul MGCS a fost conceput pentru a înlocui tancurile germane Leopard 2 și cele franceze Leclerc în jurul anului 2040, însă ritmul de dezvoltare a fost deja încetinit de divergențe strategice și tehnice.

Tensiuni extinse în industria europeană de apărare

Problemele de cooperare nu se limitează doar la vehiculele de luptă terestre. Cotidianul financiar german Handelsblatt a raportat că și proiectul comun pentru construcția unei drone europene avansate (Eurodrone) traversează o perioadă de instabilitate.

Conform unor surse apropiate discuțiilor, compania franceză Dassault solicită compensații financiare din partea grupului Airbus, argumentând că va primi o cotă mai mică de activitate în cadrul acestui proiect decât cea anticipată.

Programul Eurodrone este dezvoltat în regim de cooperare de patru state europene: Franța, Germania, Italia și Spania.