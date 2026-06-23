Europa trebuie să se pregătească pentru posibila retragere a forțelor SUA, susține comisarul UE pentru apărare

Europa trebuie să se pregătească rapid pentru a compensa o posibilă retragere a echipamentelor și forțelor militare americane din regiune, a avertizat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, într-un discurs susținut la Bruxelles în fața reprezentanților industriei de apărare și ai instituțiilor europene.

„America va muta capacități, în special echipamente, către alte regiuni ale lumii. Și trebuie să fim pregătiți”, a declarat Kubilius, care a subliniat că această evoluție „s-ar putea întâmpla în curând”, notează AFP, potrivit Agerpres.

Oficialul european a amintit că Statele Unite au transmis în mod repetat, în special în perioada administrației Donald Trump, că aliații europeni vor trebui să își asume mai multe responsabilități pentru apărarea continentului. Potrivit acestuia, Washingtonul a confirmat săptămâna trecută, în cadrul unei reuniuni NATO a miniștrilor Apărării, că va realiza în următoarele șase luni o reevaluare a prezenței militare americane în Europa.

„Europa depinde astăzi foarte puternic de mijloace strategice (americane) precum realimentarea în zbor sau informațiile obținute din spațiu”, a avertizat Kubilius, adăugând că fără aceste capacități „noi vom fi mai slabi în apărarea noastră, mai slabi în descurajare”, ceea ce ar putea crea riscul ca Rusia să vină să „testeze” capacitățile de reacție europene.

În ceea ce privește costurile necesare pentru consolidarea apărării europene, comisarul a estimat că doar dezvoltarea acestor capabilități strategice ar putea ajunge la aproximativ 500 de miliarde de euro.

„Iar această sumă nu poate veni decât de la statele membre ale UE”, a precizat el, în contextul în care Comisia Europeană a propus 131 de miliarde de euro pentru apărare în următorul buget multianual pentru perioada 2028–2034.

Kubilius a mai arătat că, potrivit calculelor sale, europenii ar putea ajunge să cheltuiască aproximativ 7.000 de miliarde de euro pentru apărare până în 2035, în condițiile angajamentelor asumate în cadrul NATO, care prevăd creșterea graduală a bugetelor apărării până la 5% din PIB.