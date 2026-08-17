PSG a rămas fără Supercupa Franței după patru ani de domnie! Cum a reușit Lens să-i „fure” trofeul de sub nas

Lens a început sezonul cu un succes istoric, reușind să câștige pentru prima dată Trofeul Campionilor, echivalentul Supercupei Franței. Formația gazdă s-a impus cu 1-0 în fața lui PSG, într-o partidă disputată pe Stade Bollaert-Delelis, în fața a aproximativ 38.000 de spectatori.

Singurul gol al confruntării a venit în minutul 32, când căpitanul Florian Thauvin a reușit să înscrie și să le ofere gazdelor avantajul. Lens a fost însă nevoită să reziste cu un om în minus pentru mai bine de o repriză. Kyllian Antonio a fost eliminat în minutul 39, după un fault asupra lui Maghnes Akliouche. Chiar și în inferioritate numerică, echipa gazdă a reușit să-și păstreze avantajul până la final.

Și PSG a rămas în 10 oameni

Parizienii au avut mingea în poartă prin Fabian Ruiz, însă reușita acestuia a fost anulată pentru ofsaid. PSG a încheiat, la rândul său, partida în inferioritate numerică, după ce Nuno Mendes a primit cartonașul roșu în minutul 87.

Pentru Lens, victoria are o însemnătate aparte. După ce anul trecut a cucerit pentru prima dată Cupa Franței, clubul și-a trecut acum în palmares și Trofeul Campionilor. De partea cealaltă, PSG a suferit o înfrângere surprinzătoare după un sezon excelent. Campioana Franței și câștigătoarea Ligii Campionilor în ultimele două ediții venea după succesul obținut miercuri împotriva lui Arsenal, în Supercupa Europei, la Salzburg.

PSG a câștigat 4 ediții consecutive ale Supercupei Franței

2022: PSG - Nantes, 4-0;

2023: PSG - Toulouse, 2-0;

2024: PSG - AS Monaco, 1-0;

2025: PSG a învins Olympique de Marseille la loviturile de departajare (4-1 d.l.d.), după scor inițial 2-2.