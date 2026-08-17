Sute de persoane au urmărit sfințirea monumentului de 56 de metri, inclusiv liderul anticomunist Lech Wałęsa.

O statuie enormă a Fecioarei Maria, considerată a fi cea mai înaltă din Europa, a fost inaugurată sâmbătă într-un mic sat polonez, în prezența liderului anticomunist Lech Wałęsa.

Sute de oameni au participat la sfințirea monumentului, înalt de 55,6 metri deasupra orașului Konotopie din centrul Poloniei, un sat cu mai puțin de 150 de locuitori, scrie The Guardian.

Statuia este mai înaltă decât statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, Brazilia, care măsoară 38 de metri, inclusiv piedestalul. Înălțimea monumentului polonez include și un piedestal de 15 metri în formă de coroană.

De asemenea, depășește un alt monument religios de mari dimensiuni din Polonia, statuia lui Hristos Regele din orașul Świebodzin, din vestul Poloniei, care a fost dezvelită în 2010 și care are 52,5 metri înălțime.

În Filipine există o statuie mai înaltă a Fecioarei Maria, care măsoară 98 de metri. Dar se crede că noua statuie din Polonia este cea mai mare de acest fel din Europa.

Wałęsa, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace pentru conducerea rezistenței anticomuniste poloneze ca lider al sindicatului Solidaritatea și care a fost ulterior președinte al Poloniei, a ocupat un loc în primul rând în timpul ceremoniei de inaugurare.

Majoritatea polonezilor se identifică drept catolici. Biserica a jucat un rol puternic în viața publică după căderea comunismului în 1989, beneficiind de prestigiul câștigat prin sprijinul acordat opoziției anticomuniste.

Țara este patria Sfântului Ioan Paul al II-lea, care a fost papă din 1978 până la moartea sa în 2005. O statuie imensă a lui – dar mult mai mică decât cea a Mariei – a fost dezvelită în urmă cu mai bine de un deceniu în orașul Częstochowa.

Influența religiei în viața publică a scăzut treptat în ultimii ani, în special în rândul tinerilor și în zonele urbane. Cu toate acestea, biserica catolică rămâne influentă, în special în comunitățile rurale și în rândul generațiilor mai în vârstă.