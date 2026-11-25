Cancelarul german susține că obiectivele Kremlinului depășesc granițele Ucrainei și avertizează asupra intensificării acțiunilor Rusiei în regiunea Mării Baltice, în Polonia, la Marea Neagră și chiar în spațiu.

Cancelarul german Friedrich Merz Foto: AFP

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a avertizat că Rusia urmărește obiective mult mai ample decât cucerirea Ucrainei și că Moscova recurge la o escaladare de amploare, care amenință securitatea europeană.

Într-un discurs susținut în Bundestag, cu ocazia dezbaterilor privind bugetul federal, Merz a afirmat că Europa trebuie să stabilească limite clare în relația cu Rusia și să răspundă mai ferm acțiunilor Kremlinului.

Liderul german a atras atenția și asupra problemelor interne ale Germaniei, afirmând că țara a neglijat prea mult timp domenii esențiale precum apărarea, infrastructura, demografia și economia. În opinia sa, aceste vulnerabilități trebuie remediate cât mai rapid, relatează publicația The Guardian.

„Rusia știe foarte bine ce își dorește, iar Rusia vrea mai mult decât Ucraina. Oricine nu înțelege acest lucru fie nu vede lumea așa cum este, fie promovează o agendă complet diferită, una care se opune libertății, deschiderii și valorilor liberale ale propriei noastre țări”, a declarat Merz.

Avertisment privind extinderea acțiunilor Rusiei în Europa

Cancelarul german a afirmat că Rusia intensifică presiunile și activitățile destabilizatoare în mai multe regiuni, inclusiv în zona Mării Baltice, în Polonia, la Marea Neagră și chiar în spațiu.

Potrivit lui Merz, amploarea acestor acțiuni este în creștere, iar unele dintre ele se desfășoară chiar pe teritoriul statelor europene, provocând inclusiv victime.

„Aceasta este realitatea, doamnelor și domnilor. Tocmai de aceea, noi, europenii, trebuie să stabilim limite clare pentru Rusia. Și o vom face”, a afirmat cancelarul german.

Declarațiile sale reflectă preocupările tot mai mari ale liderilor europeni privind securitatea continentului, în contextul războiului din Ucraina și al intensificării tensiunilor dintre Moscova și statele occidentale.

Putin susține că Rusia nu intenționează să intre în război cu Europa

Avertismentul lui Merz vine după ce președintele rus Vladimir Putin a declarat, în cadrul unei conferințe de presă organizate la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), că Moscova nu intenționează să intre în război cu statele europene în 2030.

Liderul de la Kremlin a respins, de asemenea, ideea că Rusia ar trebui să depună eforturi pentru restabilirea relațiilor cu Europa, susținând că Moscova nu este responsabilă pentru deteriorarea acestora.

Putin a cerut încetarea a ceea ce a numit „diaree politică” și a insistat că Rusia nu urmărește un conflict militar cu statele europene.

Declarațiile președintelui rus și avertismentele cancelarului german evidențiază diferența dintre poziția oficială a Moscovei și percepția tot mai îngrijorată a unor lideri europeni asupra amenințărilor la adresa securității continentului.