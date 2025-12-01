Ziua Națională la Alba Iulia: Ceremonii militare și demonstrație de forță a liderilor suveraniști

Alba Iulia găzduiește, și în acest an, principalele evenimente ale Zilei Naționale. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va fi prezent la Parada Militară, în timp ce AUR a ales acest oraș pentru organizarea Congresului. De la evenimente nu vor lipsi nici Călin Georgecu sau Diana Șoșoacă.

Aproape un milion de lei va costa, anul acesta, Ziua Naţională organizată la Alba Iulia. La începutul lui noiembrie, Guvernul a aprobat alocarea, din fondul de rezervă bugetară, a 900.000 de lei pentru organizarea zilei de 1 Decembrie: 506.000 de lei pentru Primăria Alba Iulia şi 394.000 pentru Consiliul Judeţean Alba.

Programul evenimentelor

Parada militară de Ziua Naţională a României va avea loc pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Alba Iulia. Programul evenimentelor care vor începe începând la ora 13.15, include o ceremonie militară de depunere de coroane şi jerbe de flori la Monumentul „Marii Uniri”, detaşamentul de onoare fiind constituit din militari ai Batalionului 136 Geniu „Apulum”.

Începând cu ora 14.00 va avea loc ceremonia militară cu defilare de trupe şi tehnică de luptă în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918, cu participarea a 18 detaşamente de defilare pe jos - peste 1.000 de militari aparţinând Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, Forţelor pentru Operaţii Speciale, Batalionului 136 Geniu „Apulum”, Batalionului 26 Cercetare-Supraveghere „Avram Iancu”, Batalionului 814 Tancuri „Mihai Vodă”, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Avram Iancu” Alba, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” şi Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul”.

La paradă vor lua parte de asemenea personalul din cadrul Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, organizaţia Crucea Roşie Română filiala Alba Iulia, Asociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Dizabilităţi Alba, Asociaţia de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I” şi grupul „Pandurii Vladimirescu” din Mehedinţi.

Vor defila, de asemenea, 18 detaşamente cu mijloace terestre - vehicule de luptă VAMTAC şi JLTV, complexe de artilerie antiaeriană şi terestră GEPARD, HIMARS, şi LAROM, transportoare PIRANHA III şi PIRANHA V, tehnică aparţinând unităţilor de sprijin logistic, autospeciale de intervenţie ale celorlalte structuri din Sistemul Naţional de Apărare şi ale organizaţiei Crucea Roşie Română), elicoptere IAR 330 M, IAR 330 PUMA „SOCAT” şi avioane F-16 Fighting Falcon ale Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

De asemenea, din dispozitivul de defilare vor face parte militari şi tehnică de luptă din Polonia, din cadrul structurilor aliate aparţinând Brigăzii Multinaţionale Sud-Est, potrivit programului oficial anunţat.

Suveraniștii, prezenți la Alba Iulia

Deloc întâmplător, AUR a organizat Congresul la Alba Iulia, fiind aşteptat şi un eveniment al SOS România.

Lidia Vadim Tudor a anunţat pe reţelele de socializare când a plecat la drum spre Alba. Oana Zăvoranu a transmis şi ea, fanilor, că pe 1 Decembrie va fi la Alba Iulia „să îşi onoreze ţara care momentan…este acaparată de duşmani”. Călin Georgescu a anunţat şi el că va petrece Ziua Naţională la Aba Iulia, la monumentul Unirii din cetatea Alba Carolina, unde îşi aşteaptă fanii „cu inimă deschisă, cu dor şi cu drag”.

AUR, SOS şi Georgescu par mai divizaţi ca oricând. După ce a un apropiat al lui Georgescu a anunţat că fostul prezidenţiabil se va afla, pe 1 Decembrie, la Obeliscul lui Horea, Cloşca şi Crişan din Alba Iulia, cu câteva zile înainte de marea sărbătoare, Călin Georgescu a anunţat el însuşi că „din motive organizatorice, locul întâlnirii se schimbă” şi devine Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina, scrie News.ro.

La Alba Iulia este aşteptat şi premierul Ilie Bolojan, iar nu puţini sunt cei care se aşteaptă ca suveraniştii să manifeste zgomotos dezaprobarea faţă de măsurile luate de acesta. De altfel oponenţii Puterii au început să se manifeste încă de duminică, atunci când, la o ceremonie de depunere de coroane, s-au auzit huiduieli în momentul în care a fost depusă o coroană din partea preşedintelui Nicuşor Dan.