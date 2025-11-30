1 decembrie, Ziua națională a României. Ce alte evenimente importante au avut loc în această zi

Ziua națională a României este sărbătorită în fiecare an pe 1 decembrie, data la care în 1918 Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a hotărât Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Regatul Român.

1918 – Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului

La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, Marea Adunare Națională alcătuită din 1.228 de delegați și susținută de zeci de mii de români prezenți a adoptat rezoluția prin care Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul se uneau cu Regatul României. Actul de la 1 decembrie 1918 prevedea principiile viitorului stat, precum egalitatea naționalităților, libertatea confesională, reforma agrară și organizarea democratică a administrației.

După decizia istorică de la 1 decembrie 1918, unirea a fost recunoscută internațional prin tratatele de pace de la Paris, ceea ce a dus la formarea României Mari. Actul de la 1 decembrie 1918 a reprezentat etapa finală a procesului de unificare națională, completând unirea Basarabiei din martie 1918 și a Bucovinei din noiembrie 1918.

1920 – Castelul Bran, donat Reginei Maria

La 1 decembrie 1920, Consiliul orășenesc al Brașovului a decis donarea Castelului Bran către regina Maria a României, ca semn de recunoștință față de rolul esențial pe care aceasta l-a jucat în susținerea cauzei românești după 1 decembrie 1918. Donația de la 1 decembrie 1920 sublinia importanța simbolică a Coroanei în consolidarea României Mari.

Castelul Bran a fost transformat după 1 decembrie 1920 într-o reședință regală, fiind restaurat și amenajat sub coordonarea reginei Maria. Domeniul a devenit un centru reprezentativ pentru monarhia română și un simbol al recunoașterii contribuției reginei la procesul diplomatic și politic declanșat după 1 decembrie 1918.

1936 – Inaugurarea Arcului de Triumf din București

La 1 decembrie 1936 a fost inaugurat Arcul de Triumf din București, în prezența regelui Carol al II-lea și a reginei Maria, ca simbol al victoriei României în Primul Război Mondial și al împlinirii Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. Monumentul a fost ridicat pentru a onora eroii și armata română, fiind amplasat pe șoseaua Kiseleff, locul tradițional al defilărilor militare.

Inaugurarea de la 1 decembrie 1936 a marcat finalizarea versiunii definitive a monumentului, realizată după planurile arhitectului Petre Antonescu. Arcul de Triumf a devenit, începând cu 1 decembrie 1936, unul dintre principalele simboluri ale statului român unitar, reprezentând victoria și unitatea națiunii.

1990 – 1 Decembrie devine Ziua Națională a României

La 1 decembrie 1990, la Alba Iulia, Parlamentul României a organizat prima ședință solemnă dedicată oficial sărbătoririi zilei de 1 Decembrie. Cu această ocazie, 1 decembrie 1990 a marcat pentru prima dată proclamarea oficială a acestei date ca Zi Națională a României, înlocuind fostul reper istoric de 23 august.

Ședința festivă de la 1 decembrie 1990 a consfințit revenirea la simbolistica Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, după căderea regimului comunist. Evenimentul de la 1 decembrie 1990 a fost primul moment oficial post-revoluționar care a legitimat noua identitate națională în spirit democratic.

2009 – Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona

La 1 decembrie 2009 a intrat în vigoare Tratatul de la Lisabona, marcând cea mai amplă reformă instituțională din istoria Uniunii Europene. La 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană a primit personalitate juridică proprie, a fost consolidat rolul Parlamentului European și au fost create funcțiile de președinte al Consiliului European și de Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe.

Intrarea în vigoare la 1 decembrie 2009 a Tratatului de la Lisabona a avut efect direct asupra modului de funcționare a Uniunii Europene, inclusiv asupra României, stat membru din 2007. La 1 decembrie 2009, tratatul a început să restructureze procesele decizionale, întărind componenta democratică și cooperarea între statele membre.