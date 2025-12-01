George Simion a ajuns cu susţinătorii săi la Alba Iulia, dar spune că nu va participa la ceremonia oficială

George Simion, a mers luni în mijlocul simpatizanților adunați la Alba Iulia, unde a condus un marș spre Cetatea Alba Carolina.

Președintele AUR, George Simion, a fost prezent luni, de Ziua Naţională a României, la Alba Iulia, unde s-a întâlnit cu un număr mare de susținători înainte de a porni împreună într-un marș către Cetatea Alba Carolina.

Întrebat dacă în cetate se va întâlni și cu Călin Georgescu, George Simion a dat un răspuns evaziv, declarând că „toți patrioții se reunesc acolo”, fără a confirma explicit că vor participa împreună la eveniment.

În schimb, el a subliniat că nu va lua parte la ceremoniile oficiale dedicate zilei.

În timpul întâlnirii cu simpatizanții, Simion s-a fotografiat cu cei prezenți și a dat mâna cu mulți dintre ei, estimând participarea la aproximativ 10.000 - 11.000 de persoane.

Coloana de manifestanți condusă de liderul AUR a pornit apoi în marș spre cetate, participanții scandând sloganuri precum „Trăiască Moldova, Ardealul și Țara Românească!” sau „Simion! Simion!”.

În paralel, Călin Georgescu își convocase la rândul său susținătorii la Monumentul Unirii din Cetatea Alba Carolina, pentru o întâlnire programată la ora 9.00, la care, însă, a întârziat.