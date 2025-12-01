RomâniaNeUnește? Doar pe hârtie. Liderii politici, față în față de 1 Decembrie, la Alba Iulia

Atât Puterea, cât și Opoziția, vor fi prezente, luni, 1 decembrie, la manifestațiile de 1 decembrie organizate la Alba Iulia.

Și de această dată, Ziua Națională aduce la Alba Iulia mai mulți lideri politici, atât din tabăra Puterii, cât și din cea a Opoziției. Cu o zi înainte, AUR și-a ținut tot aici Congresul.

Nicușor Dan și Maia Sandu, invitați la Alba Iulia

Potrivit unor surse Alba24, au fost invitați la evenimente atât premierul Ilie Bolojan, cât și președintele României, Nicușor Dan, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Președintele Nicușor Dan nu a confirmat prezența. Acesta va organiza o recepție la Palatul Cotroceni.

Premierul Ilie Bolojan și șeful Senatului au confirmat prezența

Luni, 1 decembrie 2025, premierul Ilie Bolojan participă de la ora 11:00 la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naţionale a României, în Piața Arcului de Triumf din București.

Ulterior, de la 14.00, șeful Guvernului va participa la ceremonia militară de la Alba Iulia, iar de la ora 18:00 va merge la recepția oferită de Administrația Prezidențială cu prilejul Zilei Naţionale a României, la Palatul Cotroceni.

Potrivit presei locale, președintele Senatului, Mircea Abrudean, va merge alături de premier la evenimentele desfășurate la Alba Iulia. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, va participa doar la evenimentele organizate în Piața Arcul de Triumf și la recepția de la Palatul Cotroceni.

Reprezentanții partidelor suveraniste, mitinguri la Alba Iulia

Reprezentanții partidului AUR vor fi prezenți în număr mare la Alba Iulia, partidul organizând duminică, 30 noiembrie și un Congres aici. De altfel, George Simion și susținătorii săi sunt prezenți în fiecare an la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale. Anul acesta, George Simion a anunțat că așteaptă 11.000 de participanți la Marșul Unirii.

Același lucru este valabil și în cazul eurodeputatei Diana Șoșoacă, șefa SOS România. Aceasta a avut însă un avertisment pentru liderii Puterii: „Ceea ce aș vrea eu să transmit conducerii României este că, or fi ei români, dar sunt anti-români, ori poate nici români nu sunt. Îi sfătuiesc să nu își bată joc de poporul român și să nu îndrăznească să vină la Alba Iulia. Nu de alta, nu o să îi omoare nimeni. Dar îi vor huidui, de vor strica întreaga ceremonie. Pentru că, în momentul în care distrugi populația României, gândiți-vă că avem cea mai mare pătură săracă din Europa. (…) Eu vă spun că, dacă ei vor veni, va ieși foarte urât. Nu că venim noi”, a declarat președinta S.O.S România la Cluj24.

Și fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu va fi prezent la Alba Iulia. Aflat sub control judiciar, acesta a anunțat Poliția că se va deplasa la Alba Iulia.