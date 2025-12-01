search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

„Marș la Moscova!” Tensiuni la mitingul lui Călin Georgescu de la Alba Iulia

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

La Alba Iulia, mitingul lui Călin Georgescu a fost marcat de un incident tensionat, după ce un bărbat l-a acuzat public pe acesta de manipulare și i-a strigat „Marș la Moscova”, provocând reacții dure din partea susținătorilor.

Un român i-a strigat lui Căllin Georgescu "Marş la Moscova!". FOTO: Antena3
Un român i-a strigat lui Căllin Georgescu "Marş la Moscova!". FOTO: Antena3

La mitingul organizat luni la Alba Iulia de Călin Georgescu s-a produs un moment tensionat, după ce un bărbat din mulțime a început să-l apostrofeze pe acesta, strigându-i „Marș la Moscova!”. Bărbatul l-a acuzat deschis pe Georgescu că ar fi „trădător de țară” și că ar manipula oamenii, îndemnându-i pe participanți să nu se lase păcăliți.

Intervenția sa a stârnit reacția rapidă a susținătorilor lui Călin Georgescu, care i-au cerut vehement să plece, strigând la rândul lor: „Dacă nu e întâlnirea ta, pleacă de aici!”.

După incident, bărbatul a explicat pentru Antena 3 CNN că este din București și membru al Asociației „Lupii tricolori”. El a spus că a venit special pentru a transmite un mesaj critic la adresa lui Georgescu, pe care îl consideră nelegitimat de nimeni și acuză că ar minți și ar manipula publicul, acuzându-l pe  fostul candidat la preşedinţie ar a locuit în Austria și şi a primit bani „la plic” din diverse surse, „românești sau rusești”, fără a aduce însă dovezi în acest sens.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”
digi24.ro
image
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
stirileprotv.ro
image
Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare
gandul.ro
image
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
mediafax.ro
image
Fundașul dorit de Gigi Becali a ajuns la București și semnează cu FCSB: „Mă bucur să fiu aici”
fanatik.ro
image
Lista pensionarilor speciali ai Ministerului de Interne care au pus stăpânire pe polițiile locale și încasează două venituri de la buget
libertatea.ro
image
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Danezii nu s-au ferit de cuvinte! Cum au fost numite jucătoarele României, înaintea meciului de Ziua Națională
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Lasconi, despre Moșteanu: Zicea că are 300.000 de euro în cont și că el se descurcă. Du-te, ia-ţi iahtul şi tot, pleacă
antena3.ro
image
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
observatornews.ro
image
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Pensia minimă garantată în 2026: cât vei lua dacă ai 15, 20 sau 30 de ani de vechime
playtech.ro
image
Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB după scandalul de la Belgrad: „Le garantez că nu mai pot juca! Să-l întrebe pe Rică Neaga”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Fosta Miss Arad i-a spus "DA" lui Dennis Man: ”Nu aș putea fi mai fericită”
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
O tânără de doar 21 de ani, din Argeș, s-a stins în mod inexplicabil în casa iubitului său! Incredibil cum a fost descoperit trupul Florinei
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Lavinia, tristă după ce a fost dată afară de la Taverna Racilor. Cum a fost surprinsă ziua în amiaza mare. Câștiga 20.000 de euro pe lună, dar Pescobar a zburat-o după ce l-ar fi înșelat
romaniatv.net
image
Noua fraudă care îi vizează pe cei care locuiesc la bloc! Românii pot pierde într-o secundă toți banii din casă
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un tânăr a dispărut în Munții Bucegi. De ce să nu vă aventurați pe munte în acest moment
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
click.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului aviatic în care a murit Dan Petrescu. Dovezile îi contrazic pe procurori
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
Tocanita de cartof dulce Sursa foto shutterstock 2370838917 jpg
Tocăniță de cartof dulce, rețeta de post de nelipsit din meniul tău
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, într-una dintre cele mai șic ținute ale sezonului! Noua siluetă îi permite să îmbrace orice

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri de Sfântul Andrei din satele românești. De ce să nu dai bani cu împrumut?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!