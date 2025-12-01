„Marș la Moscova!” Tensiuni la mitingul lui Călin Georgescu de la Alba Iulia

La Alba Iulia, mitingul lui Călin Georgescu a fost marcat de un incident tensionat, după ce un bărbat l-a acuzat public pe acesta de manipulare și i-a strigat „Marș la Moscova”, provocând reacții dure din partea susținătorilor.

La mitingul organizat luni la Alba Iulia de Călin Georgescu s-a produs un moment tensionat, după ce un bărbat din mulțime a început să-l apostrofeze pe acesta, strigându-i „Marș la Moscova!”. Bărbatul l-a acuzat deschis pe Georgescu că ar fi „trădător de țară” și că ar manipula oamenii, îndemnându-i pe participanți să nu se lase păcăliți.

Intervenția sa a stârnit reacția rapidă a susținătorilor lui Călin Georgescu, care i-au cerut vehement să plece, strigând la rândul lor: „Dacă nu e întâlnirea ta, pleacă de aici!”.

După incident, bărbatul a explicat pentru Antena 3 CNN că este din București și membru al Asociației „Lupii tricolori”. El a spus că a venit special pentru a transmite un mesaj critic la adresa lui Georgescu, pe care îl consideră nelegitimat de nimeni și acuză că ar minți și ar manipula publicul, acuzându-l pe fostul candidat la preşedinţie ar a locuit în Austria și şi a primit bani „la plic” din diverse surse, „românești sau rusești”, fără a aduce însă dovezi în acest sens.