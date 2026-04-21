Zi decisivă pentru Ilie Bolojan: reuniune de urgență în PNL după ce PSD i-a retras sprijinul cu un vot covârșitor

Liberalii se reunesc azi, la ora 10:00, într-o ședință-cheie, după ce PSD a votat masiv retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. În interiorul partidului, semnalele sunt, deocamdată, de susținere pentru actualul premier. 

Ilie Bolojan FOTO: Inquam/George Călin
Reuniunea Biroului Politic Extins al PNL este considerată una decisivă pentru stabilirea direcției partidului și a guvernării în perioada următoare. La finalul ședinței, conducerea liberală urmează să anunțe oficial ce decizii vor fi luate în contextul crizei din coaliție.

Potrivit surselor politice, mesajul dominant în interiorul partidului este unul de susținere pentru Ilie Bolojan. Liderii organizațiilor județene și-au exprimat, pe rând, sprijinul pentru premier, chiar și în condițiile în care social-democrații au votat în proporție de 97,7% retragerea încrederii politice.

Un semnal important a venit și din partea lui Hubert Thuma, considerat anterior unul dintre criticii lui Bolojan, care și-a declarat susținerea pentru acesta în cadrul ședinței. „Vă susținem să fiți premier. Ați luat măsuri dificile și trebuie să rămâneți pentru a vedea rezultatele”, ar fi afirmat Thuma, potrivit surselor.

În fața colegilor de partid, premierul a explicat motivele care au dus la ruptura cu PSD, acuzând o strategie prin care partenerii de coaliție ar fi încercat să se delimiteze de măsurile guvernamentale, deși acestea au fost adoptate de comun acord.

Ilie Bolojan a susținut că, în primele luni, coaliția a funcționat „acceptabil”, însă ulterior social-democrații ar fi început să își construiască un profil de opoziție în interiorul guvernării, pe fondul scăderii în sondaje.

PSD a decis luni cu un vot covârșitor, de peste 97%, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

„Mandatul pe care l-am primit din partea dv, noi, este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu şi Claudiu şi vicepreşedinţii şi toată conducerea partidului”, a spus Grindeanu, după vot.

