Zbor întors la jumătatea traseului după ce un adolescent și-a numit dispozitivul „bombă”

Un avion a fost nevoit să-și schimbe cursul în timpul zborului după ce un adolescent de la bord și-a numit dispozitivul ceasului, conectat la telefon, „bombă”, iar acesta a fost semnalat de personalul de securitate.

Dispozitivul cu denumirea amenințătoare a rămas activ chiar și după ce echipajul de cabină le-a cerut pasagerilor să-și închidă telefoanele, stârnind temeri legate de un posibil atac terorist. Avionul a decolat din New Jersey sâmbătă cu destinația Mallorca, dar a făcut cale întoarsă și a aterizat din nou în SUA, potrivit The Sun.

Pasagerii au părăsit în masă avionul în timp ce poliția Autorității Portuare a efectuat o percheziție a aeronavei. Pasagerii au fost supuși unei noi runde de controale de securitate înainte de a se îmbarca din nou în avion. Dispozitivul înfricoșător era, de fapt, un ceas conectat la telefon pe care un adolescent de 16 ani aflat la bord îl numise „bombă”.

Compania United Airlines a confirmat că: „Zborul United 236 de la Newark la Palma de Mallorca, Spania, s-a întors în siguranță la Newark pentru a rezolva o potențială problemă de securitate”.

„Zborul a continuat spre Palma de Mallorca cu un nou echipaj”, a adăugat compania.

Adolescentul nu a fost pus sub acuzare, însă FBI-ul anchetează acum acest incident care a stârnit temeri legate de terorism.

Acest lucru vine după ce avioane de vânătoare au fost mobilizate pentru a interveni în ajutorul unui zbor comercial pe care se afișa, într-un hotspot WiFi, mesajul „amenințare cu bombă”.

Avioanele de vânătoare din Franța au intervenit în cadrul unei alerte de reacție rapidă (QRA), relatează publicația spaniolă El Nacional.

Zborul a fost preluat de avioanele spaniole în momentul în care a intrat în spațiul aerian. O „amenințare a fost detectată” în timp ce avionul survola Marea Mediterană, în teritoriul italian.

Un pasager de la bordul zborului TK1853 al Turkish Airlines a dat rețelei acest nume înfiorător.

Acesta includea fraza „Am o bombă, toată lumea va muri”, au declarat directorul de comunicare al Turkish Airlines, Yahya Üstün, și autoritățile catalane.

Flancat de avioane militare, avionul a fost deviat către Barcelona, îndreptându-se spre Aeroportul El Prat.