SURSE Nicușor Dan ar putea desemna noul premier în următoarele 48 de ore

În 48 de ore am putea avea, în sfârșit, o desemnare oficială a premierului, anunțată de președintele Nicusor Dan. Eugen Tomac rămâne favorit, dar întrebare este dacă va reuși să adune o majoritate în Parlament.

Marți sau miercuri președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe oficial desemnarea unui premier după aproape o lună de consultări oficiale, dar și de negocieri informale pe care le-a purtat la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor politice.

Se știe deja că favoritul pentru desemnarea în funcția de prim-ministru este Eugen Tomac, europarlamentar, lider al Partidului Mișcarea Populară și de asemenea consilier onorific al președintelui Nicușor Dan.

Deocamdată, după aproape o lună de consultări și negocieri nu s-a conturat o majoritate formată din partide pro-occidentale, cum își dorește președintele Nicușor Dan. Atât PNL, cât și USR nu sunt dispuse să voteze un guvern din care va face parte PSD.

De altfel, premierul demis, Ilie Bolojan, spunea că PNL nu va vota un guvern controlat din umbră de PSD sau din care ar face parte „surogate ale PSD pe funcțiile de ministru în acest guvern".

Dacă va fi desemnat, Eugen Tomac va avea 10 zile la dispoziție pentru a forma lista miniștrilor și să prezinte un program de guvernare cu care să vină apoi în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere.

Caz în care are avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi investit în funcție.

Dacă Parlamentul va respinge această propunere de premier, atunci întreaga procedură se va relua de la zero. De asta, practic, șeful statului va chema din nou liderii partidelor politice la Palatul Cotroceni, urmând să facă ulterior o nouă desemnare de premier.

În cazul în care și aceasta doua desemnare a unui prim-ministru va pica la votul de încredere în Parlament, atunci, potrivit Constituției, șeful statului ar putea să dizolve Parlamentul și, de asemenea, ar putea să declanșeze alegeri anticipate.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 aprilie prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cabinetul a rămas la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.