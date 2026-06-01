search
Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SURSE Nicușor Dan ar putea desemna noul premier în următoarele 48 de ore

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În 48 de ore am putea avea, în sfârșit, o desemnare oficială a premierului, anunțată de președintele Nicusor Dan. Eugen Tomac rămâne favorit, dar întrebare este dacă va reuși să adune o majoritate în Parlament. 

Eugen Tomac și Nicușor Dan FOTO: Facebook
Eugen Tomac și Nicușor Dan FOTO: Facebook

Marți sau miercuri președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe oficial desemnarea unui premier după aproape o lună de consultări oficiale, dar și de negocieri informale pe care le-a purtat la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor politice.

Se știe deja că  favoritul pentru desemnarea în funcția de prim-ministru este Eugen Tomac, europarlamentar, lider al Partidului Mișcarea Populară și de asemenea consilier onorific al președintelui Nicușor Dan.

Deocamdată, după aproape o lună de consultări și negocieri nu s-a conturat o majoritate formată din partide pro-occidentale, cum își dorește președintele Nicușor Dan. Atât PNL, cât și USR nu sunt dispuse să voteze un guvern din care va face parte PSD. 

De altfel, premierul demis, Ilie Bolojan, spunea că PNL nu va vota un guvern controlat din umbră de PSD sau din care ar face parte „surogate ale PSD pe funcțiile de ministru în acest guvern".

 Dacă va fi desemnat, Eugen Tomac va avea 10 zile la dispoziție pentru a forma lista miniștrilor și să prezinte un program de guvernare cu care să vină apoi în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere.

Caz în care are avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi investit în funcție.

Dacă Parlamentul va respinge această propunere de premier, atunci întreaga procedură se va relua de la zero. De asta, practic, șeful statului va chema din nou liderii partidelor politice la Palatul Cotroceni, urmând să facă ulterior o nouă desemnare de premier.

În cazul în care și aceasta doua desemnare a unui prim-ministru va pica la votul de încredere în Parlament, atunci, potrivit Constituției, șeful statului ar putea să dizolve Parlamentul și, de asemenea, ar putea să declanșeze alegeri anticipate.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 aprilie prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cabinetul a rămas la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.  

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
digi24.ro
image
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Consiliul de Securitate al ONU se reunește în sesiune specială, la solicitarea României, după incidentul cu drona care a lovit un bloc din Galați
gandul.ro
image
Presa maghiară: România s-ar putea confrunta cu probleme la iarnă. Guvernul cere o amânare de la Bruxelles
mediafax.ro
image
Un sportiv de legendă și-a scos la vânzare casa. Cum arată impresionantul conac: 3 etaje, piscină cu cascadă, sală de cinema și vedere la lac
fanatik.ro
image
Manfred Spitzer, reputat psihiatru german, interviu pentru Libertatea despre efectele IA asupra gândirii critice: „Oamenii au fost întotdeauna ușor de păcălit”
libertatea.ro
image
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona de la Galați era rusească
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14 iunie
digisport.ro
image
Ce s-a întâmplat între Andreea Matei și Rareș Cojoc? Dansatoarea a lipsit de la aniversarea partenerului ei
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
observatornews.ro
image
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
cancan.ro
image
De ce a amânat Poșta livrarea pensiilor? Când intră pe card - pensiile, indemnizația de handicap și alocațiile
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Cum arată avionul care va face o călătorie de doar două ore între Tokyo şi Statele Unite ale Americii. Timpul scade semnificativ
playtech.ro
image
Fostul component al Generației de Aur a rămas liber de contract. Echipa pe care a pregătit-o până acum e în pragul desființării
fanatik.ro
image
Povestea castelului premierului maghiar care s-a sinucis va fi reabilitat de către Consiliul Județean Maramureș. Lucrările costă peste 61 de milioane de lei
ziare.com
image
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
digisport.ro
image
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Demisie-şoc la Antena 3. Vedeta postului a anunţat în direct
romaniatv.net
image
Pensie și concediu pentru cei care au grijă de membrii familiei. Ce prevede Statut european al îngrijitorilor
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Nuțu Cămătaru, dezvăluiri explozive despre Vali Vijelie în serialul „Cămătarii”: „Era la spart de case”
click.ro
image
Nadia Comăneci, moment emoționant alături de mama ei. Cum au apărut cele două: „Bravo, mamă, te iubesc”
click.ro
image
În ce colț de rai au evadat Cristina Vasiu și soțul în mini vacanța de Rusalii? „Suntem destul de spontani”
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
Jennifer Lopez cu Emme foto Profimedia jpg
Copilul lui Jennifer Lopez a terminat liceul și și-a schimbat numele. Și sexul?
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi somnul de veci alături de marea dragoste. Ce scrie pe coroana depusă de sora ei
image
Nuțu Cămătaru, dezvăluiri explozive despre Vali Vijelie în serialul „Cămătarii”: „Era la spart de case”

OK! Magazine

image
Ce dramă la Palat! Viitorul rege stă cu inima cât un purice, soția i se poate stinge oricând. Ce decizie neașteptată a luat

Click! Pentru femei

image
Dua Lipa, în culmea fericirii! S-a măritat cu sufletul ei pereche la Londra. Urmează încă o nuntă în Italia?

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 10 diferențe în 33 de secunde?