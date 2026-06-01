Universitatea Craiova poate da lovitura verii. Un titular este dorit de Dinamo Kiev pe milioane de euro

Universitatea Craiova ar putea încasa o sumă importantă în această vară, în urma transferului lui Oleksandr Romanchuk. Evoluțiile solide ale fundașului ucrainean din sezonul recent încheiat nu au trecut neobservate, iar mai multe cluburi din străinătate monitorizează situația sa.

Printre echipele interesate se numără Dinamo Kiev, una dintre cele mai importante formații din Ucraina. Potrivit presei de specialitate, clubul din capitală analizează posibilitatea transferului lui Romanchuk, fotbalist care a mai făcut parte în trecut din structura grupării ucrainene.

Conducerea Universității Craiova nu pare dispusă să renunțe ușor la unul dintre oamenii de bază din defensivă. Pentru un eventual transfer, oltenii ar solicita în jur de 3 milioane de euro, o sumă care ar reprezenta un profit considerabil față de investiția făcută în urmă cu un an.

Romanchuk a ajuns în Bănie în vara lui 2025, iar contractul său se întinde până în 2028. Interesul pentru fundaș nu se oprește însă la Dinamo Kiev. Conform informațiilor apărute în presa internațională, și Werder Bremen urmărește situația jucătorului, ceea ce ar putea genera o adevărată competiție pentru semnătura sa în perioada de mercato. Bremen este ocupanta locului 15 în clasamentul din Bundesliga.