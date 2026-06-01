Număr record de drone lansate de Rusia asupra Ucrainei într-o singură lună

Rusia a vizat Ucraina cu un număr record de drone cu rază lungă de acţiune în luna mai, potrivit unei analize AFP în baza datelor Forţelor aeriene ucrainene, în timp ce Kievul şi-a înmulţit apelurile către aliaţi pentru a-şi consolida apărarea antiaeriană.

Rusia a lansat 8.150 de drone cu rază lungă de acţiune asupra Ucrainei în luna mai, adică cu 24% mai multe decât în aprilie, potrivit unei compilaţii de date publicate zilnic.

Numărul de rachete ruseşti este, de asemenea, unul dintre cele mai mari de la începutul conflictului: 211 în mai, inclusiv o rachetă balistică de tip Oreşnik cu rază intermediară de acţiune, capabilă să transporte focoase nucleare, utilizată pentru a treia oară de la începutul invaziei ruse în 2022, scrie Agerpres.

Acest număr record de atacuri cu drone cu rază lungă de acţiune a fost înregistrat în pofida unui armistiţiu de trei zile care a început pe 9 mai şi care a suscitat pentru scurt timp speranţe privind reluarea procesului de negocieri pentru încheierea războiului.

Moscova şi Kievul s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului anunţat de preşedintele american Donald Trump.

Rusia a lansat la mijlocul lunii mai unul dintre cele mai puternice atacuri asupra capitalei ucrainene, când o rachetă a distrus cea mai mare parte a unui imobil de locuinţe, făcând peste 20 de morţi.

Kievul afirmă că a interceptat 91% din dronele şi rachetele ruseşti în luna mai.

Ucraina a dezvoltat un sistem inovator de apărare antiaeriană împotriva dronelor, dar rămâne dependentă de aprovizionarea aliaţilor occidentali pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete.

Oficialii ucraineni au avertizat în repetate rânduri că stocurile de muniţie pentru sistemele antirachetă sunt insuficiente.

Preşedintele Volodimir Zelenski i-a cerut omologului său american, la sfârşitul lunii mai, să furnizeze Ucrainei mai multe rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, în timp ce Moscova ameninţă că va continua să-şi intensifice atacurile.

Războiul din Orientul Mijlociu, în care aliaţii SUA au folosit cantităţi mari de muniţii de apărare antiaeriană pentru a proteja zone din Golf, a exacerbat o penurie cu care se confruntă Ucraina de la începutul invaziei ruse.

Donald Trump şi-a început al doilea mandat prezidenţial anul trecut, promiţând să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina în câteva zile. Însă negocierile se află în impas.