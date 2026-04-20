Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Presa internațională, după retragerea sprijinului PSD pentru guvernul Bolojan: „Decizia ar putea declanșa luni de instabilitate”

PSD a decis, cu o majoritate covârșitoare de 97,7%, să își retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, declanșând o criză politică ce a atras atenția presei internaționale.

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Publicația Le Monde scrie că social-democrații au votat aproape în unanimitate luni, 20 aprilie, pentru a-și retrage sprijinul acordat premierului Ilie Bolojan, o decizie care ar putea arunca țara într-o criză politică dacă va fi confirmată oficial.

„România, stat membru al UE și NATO, a fost aruncată în haos după ce alegerile prezidențiale au fost anulate în decembrie, pe fondul unor acuzații de interferență rusă și al unei campanii masive pe rețelele sociale în favoarea candidatului de extremă dreapta.

Guvernul condus de Bolojan a adoptat o serie de măsuri nepopulare, precum creșteri de taxe, în încercarea de a reduce cel mai mare deficit din Uniunea Europeană”, mai scrie ziarul francez.

Le Monde adaugă că măsurile luate de guvern au atras nemulțumirea PSD, care consideră că își pierde electoratul în favoarea extremei drepte.

„Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după vot că partidul va «acționa în zilele următoare» în conformitate cu dorințele membrilor, fără a anunța imediat ieșirea de la guvernare.

Înainte de vot, Bolojan a exclus varianta demisiei. Premierul în vârstă de 57 de ani, care și-a construit o reputație de reformator preocupat de reducerea risipei banilor publici și de atragerea fondurilor europene, a fost criticat pentru «inflexibilitate».

Președintele Nicușor Dan a declarat că, în ciuda «turbulențelor politice», țara va rămâne pe traiectoria stabilită în ceea ce privește finanțele publice și accesul la fonduri europene.”

Politico: „România intră din nou în turbulențe politice, după ce social-democrații fac pași pentru a-l înlătura pe premier”

De asemnea, Politico scrie că partidul, care guvernează în coaliție cu liberalii lui Bolojan, a votat covârșitor luni retragerea sprijinului politic pentru premier.

„Social-democrații dețin cea mai mare pondere de voturi în Parlamentul României. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe Bolojan, aflat la conducerea Partidului Național Liberal de centru-dreapta, că promovează politici de austeritate care au afectat economia și au dus la creșterea costului vieții pentru români.”

Site-ul citează presa românească și relatează despre manifestația din Capitală în sprijinul lui Ilie Bolojan, la care s-au adunat sute de oameni.

Stenograme din ședința PNL: Ilie Bolojan știe de ce social-democrații i-au retras sprijinul politic: „Din toate sondajele, PSD e sub 20%"

Politico adaugă că România a fost aruncată într-o criză politică în 2024, „după ce alegerile prezidențiale au fost anulate controversat din cauza suspiciunilor de interferență externă.”

„Deși social-democrații au câștigat cele mai multe mandate la alegerile parlamentare de la finalul lui 2024, ultimele sondaje arată o creștere a sprijinului pentru opoziția de dreapta, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), clasată pe locul doi. Liderul acesteia, George Simion, a cerut luni organizarea de alegeri anticipate, chiar înainte ca PSD să voteze retragerea sprijinului pentru Bolojan.

Social-democrații și liberalii au format un guvern fragil alături de alte două partide la începutul anului 2025, însă coaliția a fost afectată de tensiuni politice și de opoziția PSD față de măsurile de austeritate. România a avut cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025, estimat la aproximativ 9% din PIB.”

Reuters: „Cel mai mare partid din coaliție din România își retrage sprijinul pentru premier, iar o criză politică se profilează”

Reuters scrie că decizia PSD ar putea declanșa luni de instabilitate și ar putea pune în pericol fondurile europene și ratingul de țară.

„După votul din cadrul ședinței de partid, social-democrații au anunțat că își vor retrage cei șase miniștri din Guvern mai târziu în această săptămână, ceea ce ar lăsa coaliția fără majoritate parlamentară.

Guvernul de coaliție al lui Bolojan, format din patru partide pro-europene, a fost creat acum 10 luni, după alegeri prezidențiale polarizante, în încercarea de a izola ascensiunea extremei drepte. Totuși, partenerii de guvernare s-au confruntat constant pe tema reformelor, iar Bolojan a declarat în repetate rânduri că nu va demisiona”, scrie site-ul citat.

Reuters mai scrie că social-democrații se tem că pierd electorat în favoarea extremei drepte, în timp ce măsurile de austeritate ale guvernului au menținut România la limita inferioară a ratingului „investment grade”, cu riscuri mari din cauza instabilității politice. 

„Președintele centrist Nicușor Dan a încercat să liniștească piețele, declarând că partidele aflate la guvernare sunt de acord în privința fondurilor europene și a țintelor de deficit.”

De asemenea, publicația subliniază că randamentele obligațiunilor României denominate în dolari, cu scadența în 2036, au crescut, diferența față de alte titluri ajungând la 256 de puncte de bază, față de 228 pe 15 aprilie.

„Agențiile de rating Moody’s, S&P și Fitch nu au comentat imediat evoluțiile politice.

Un manager de portofoliu de la Allianz Global Investors a declarat că investitorii apreciază eforturile guvernului Bolojan de a stabiliza finanțele publice, însă o eventuală plecare a acestuia ar fi percepută negativ de piețe.

Bolojan, considerat în sondaje cel mai respectat politician din coaliție, a anunțat că va numi miniștri interimari din actualul cabinet, care pot ocupa funcțiile redistribuite timp de 45 de zile.”

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
digi24.ro
image
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
stirileprotv.ro
image
Zodia care poate rămâne singură până pe 1 mai 2026. Cristina Demetrescu anunță o posibilă despărțire pentru acești nativi
gandul.ro
image
Ciucu, despre ce va face PNL: Noi ne putem asuma, inclusiv, un guvern minoritar
mediafax.ro
image
Gigi Becali – Vlad Chiricheș, schimb dur de replici după Farul – FCSB 2-3: „Băi, fii demn! Te faci de râs!” / „E greu să îmi spună ce am de făcut!”
fanatik.ro
image
Ce urmează după votul PSD: „Depinde de cât de credibilă este amenințarea lui Nicusor Dan”, avertizează prof. Gabriel Bădescu
libertatea.ro
image
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Gigi Becali și-a anunțat decizia, după oferta din Turcia pentru Mirel Rădoi: "Cum să faci așa ceva?"
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Ciolacu s-a mutat într-un penthouse de lux în Herăstrău. Chiria ajunge la 15.000 de euro, iar proprietarul e un mister
antena3.ro
image
Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile
observatornews.ro
image
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
cancan.ro
image
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Schimbare în deschiderea succesiunii. Ce trebuie să faci mai întâi în 2026 în cazul unei moşteniri
playtech.ro
image
Andreea Bălan și Victor Cornea, cununie în mare secret. Ce ținute au purtat cei doi îndrăgostiți
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
digisport.ro
image
Transformare economică majoră în Europa: care vor fi cele mai bogate țări până în 2030
stiripesurse.ro
fără imagine
LIVE TEXT Culise din ședința PNL. Până și Thuma e alături de Bolojan. Guvern minoritar, fără PSD, sau opoziție
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație între Andreea Popescu și Rareș Cojoc. AU MINȚIT! Nu au divorțat atunci când au anunțat separarea! Ce se întâmplă de fapt!
romaniatv.net
image
Donald Trump face o amenințare fără precedent: Vor cădea bombe, o întreagă civilizație va fi distrusă
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos
click.ro
image
Dan Negru, șocat de prețurile mici la carburanți, în New York: „M-oi fi tâmpit eu, apa e mai scumpă decât benzina?”. Cât costă însă în Canada?
click.ro
image
Scene șocante în Hunedoara! Beat criță, a lovit o femeie și a fugit de poliție până s-a oprit într-un gard
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
FotoJet (61) jpg
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sorin Bontea ar putea fi nevoit să plătească daune uriașe. A pierdut un proces cu Antena 1
image
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos

OK! Magazine

image
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil

Click! Pentru femei

image
Charlize Theron iese la atac – Timothée Chalamet poate fi înlocuit de AI, baletul nu!

Click! Sănătate

image
Persoanele care nu își respectă părinții au trăit aceste 3 lucruri în copilărie