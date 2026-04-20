Presa internațională, după retragerea sprijinului PSD pentru guvernul Bolojan: „Decizia ar putea declanșa luni de instabilitate”

PSD a decis, cu o majoritate covârșitoare de 97,7%, să își retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, declanșând o criză politică ce a atras atenția presei internaționale.

Publicația Le Monde scrie că social-democrații au votat aproape în unanimitate luni, 20 aprilie, pentru a-și retrage sprijinul acordat premierului Ilie Bolojan, o decizie care ar putea arunca țara într-o criză politică dacă va fi confirmată oficial.

„România, stat membru al UE și NATO, a fost aruncată în haos după ce alegerile prezidențiale au fost anulate în decembrie, pe fondul unor acuzații de interferență rusă și al unei campanii masive pe rețelele sociale în favoarea candidatului de extremă dreapta.

Guvernul condus de Bolojan a adoptat o serie de măsuri nepopulare, precum creșteri de taxe, în încercarea de a reduce cel mai mare deficit din Uniunea Europeană”, mai scrie ziarul francez.

Le Monde adaugă că măsurile luate de guvern au atras nemulțumirea PSD, care consideră că își pierde electoratul în favoarea extremei drepte.

„Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după vot că partidul va «acționa în zilele următoare» în conformitate cu dorințele membrilor, fără a anunța imediat ieșirea de la guvernare.

Înainte de vot, Bolojan a exclus varianta demisiei. Premierul în vârstă de 57 de ani, care și-a construit o reputație de reformator preocupat de reducerea risipei banilor publici și de atragerea fondurilor europene, a fost criticat pentru «inflexibilitate».

Președintele Nicușor Dan a declarat că, în ciuda «turbulențelor politice», țara va rămâne pe traiectoria stabilită în ceea ce privește finanțele publice și accesul la fonduri europene.”

Politico: „România intră din nou în turbulențe politice, după ce social-democrații fac pași pentru a-l înlătura pe premier”

De asemnea, Politico scrie că partidul, care guvernează în coaliție cu liberalii lui Bolojan, a votat covârșitor luni retragerea sprijinului politic pentru premier.

„Social-democrații dețin cea mai mare pondere de voturi în Parlamentul României. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe Bolojan, aflat la conducerea Partidului Național Liberal de centru-dreapta, că promovează politici de austeritate care au afectat economia și au dus la creșterea costului vieții pentru români.”

Site-ul citează presa românească și relatează despre manifestația din Capitală în sprijinul lui Ilie Bolojan, la care s-au adunat sute de oameni.

Stenograme din ședința PNL: Ilie Bolojan știe de ce social-democrații i-au retras sprijinul politic: „Din toate sondajele, PSD e sub 20%”

Politico adaugă că România a fost aruncată într-o criză politică în 2024, „după ce alegerile prezidențiale au fost anulate controversat din cauza suspiciunilor de interferență externă.”

„Deși social-democrații au câștigat cele mai multe mandate la alegerile parlamentare de la finalul lui 2024, ultimele sondaje arată o creștere a sprijinului pentru opoziția de dreapta, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), clasată pe locul doi. Liderul acesteia, George Simion, a cerut luni organizarea de alegeri anticipate, chiar înainte ca PSD să voteze retragerea sprijinului pentru Bolojan.

Social-democrații și liberalii au format un guvern fragil alături de alte două partide la începutul anului 2025, însă coaliția a fost afectată de tensiuni politice și de opoziția PSD față de măsurile de austeritate. România a avut cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025, estimat la aproximativ 9% din PIB.”

Reuters: „Cel mai mare partid din coaliție din România își retrage sprijinul pentru premier, iar o criză politică se profilează”

Reuters scrie că decizia PSD ar putea declanșa luni de instabilitate și ar putea pune în pericol fondurile europene și ratingul de țară.

„După votul din cadrul ședinței de partid, social-democrații au anunțat că își vor retrage cei șase miniștri din Guvern mai târziu în această săptămână, ceea ce ar lăsa coaliția fără majoritate parlamentară.

Guvernul de coaliție al lui Bolojan, format din patru partide pro-europene, a fost creat acum 10 luni, după alegeri prezidențiale polarizante, în încercarea de a izola ascensiunea extremei drepte. Totuși, partenerii de guvernare s-au confruntat constant pe tema reformelor, iar Bolojan a declarat în repetate rânduri că nu va demisiona”, scrie site-ul citat.

Reuters mai scrie că social-democrații se tem că pierd electorat în favoarea extremei drepte, în timp ce măsurile de austeritate ale guvernului au menținut România la limita inferioară a ratingului „investment grade”, cu riscuri mari din cauza instabilității politice.

„Președintele centrist Nicușor Dan a încercat să liniștească piețele, declarând că partidele aflate la guvernare sunt de acord în privința fondurilor europene și a țintelor de deficit.”

De asemenea, publicația subliniază că randamentele obligațiunilor României denominate în dolari, cu scadența în 2036, au crescut, diferența față de alte titluri ajungând la 256 de puncte de bază, față de 228 pe 15 aprilie.

„Agențiile de rating Moody’s, S&P și Fitch nu au comentat imediat evoluțiile politice.

Un manager de portofoliu de la Allianz Global Investors a declarat că investitorii apreciază eforturile guvernului Bolojan de a stabiliza finanțele publice, însă o eventuală plecare a acestuia ar fi percepută negativ de piețe.

Bolojan, considerat în sondaje cel mai respectat politician din coaliție, a anunțat că va numi miniștri interimari din actualul cabinet, care pot ocupa funcțiile redistribuite timp de 45 de zile.”