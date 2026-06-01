Copil de 12 ani, electrocutat după ce s-a urcat pe un tren în gara din Târgu-Neamț

Un copil de 12 ani a ajuns luni după‑amiază la spital, în stare gravă, după ce s‑a electrocutat în gara din Târgu‑Neamț, în timp ce se afla pe un vagon de tren staționat. Incidentul a fost raportat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, care a precizat că minorul a suferit arsuri pe o suprafață extinsă a corpului.

Potrivit primelor informații, băiatul se afla împreună cu un alt copil și, din motive încă neclare, cei doi s‑au cățărat pe vagonul aflat pe o linie din gară. Doar unul dintre ei a fost atins de arcul electric format în apropierea liniei de înaltă tensiune, celălalt copil scăpând fără răni.

La fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului de pompieri Târgu‑Neamț, ale Serviciului de Ambulanță Județean și polițiști din cadrul IPJ Neamț. Salvatorii au găsit minorul în stare gravă, cu arsuri severe, și l‑au predat echipajului medical al ambulanței pentru transport de urgență la spital.

„Băiatul, cu arsuri pe o suprafață mare a corpului, a fost preluat de un echipaj SAJ și transportat la spital. Celălalt copil nu prezintă leziuni”, au transmis reprezentanții ISU Neamț.

O anchetă urmează să stabilească împrejurările exacte ale incidentului, iar autoritățile atrag atenția asupra pericolului major reprezentat de apropierea de instalațiile electrice din gări și depouri, chiar și atunci când trenurile sunt oprite.

Amintim că, în luna aprilie a acestui an, un copil în vârstă de 10 ani, din Râmnicu Sărat, a ajuns în stare gravă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, după ce a suferit arsuri severe în urma unei electrocutări. Băiatul s-a suit pe un tren de marfă şi ar să fi atins linia de contact.