Teheranul întrerupe dialogul cu Washingtonul din cauza ofensivei israeliene împotriva Hezbollah. Ce joc face Benjamin Netanyahu?

Echipa de negociatori a Iranului a decis să suspende orice schimb de mesaje cu Statele Unite prin intermediul mediatorilor internaționali, ca reacție directă la intensificarea atacurilor israeliene asupra grupării proxy libaneze Hezbollah. Anunțul, intens mediatizat de agenția de presă Tasnim – un canal strâns afiliat Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) –, marchează un nou blocaj major pe axa diplomatică Washington-Teheran.

Conform surselor iraniene, negocierile nu vor fi reluate până când condițiile impuse de Teheran privind încetarea totală a operațiunilor militare israeliene în Liban și în Fâșia Gaza nu vor fi îndeplinite. Mai mult, regimul de la Teheran consideră că ofensiva declanșată împotriva grupării șiite libaneze reprezintă o încălcare flagrantă a armistițiului convenit cu SUA la data de 8 aprilie.

În timp ce Donald Trump a reluat campania de lovituri „țintite” asupra unor obiective din Iran, atenția comunității internaționale și primele pagini ale ziarelor rămân blocate pe ecuația Strâmtorii Ormuz și pe dosarul nuclear al Teheranului. În acest peisaj tensionat, războiului din Liban i se acordă o importanță secundară, deși el reprezintă o piesă fundamentală din marele puzzle al crizei din regiune. În ecuația geopolitică actuală, o realitate devine tot mai clară: fără o încetare substanțială a focului în Liban, nicio soluție diplomatică globală cu Iranul nu va fi viabilă, scrie The Wall Street Journal.

„Linia Albastră” și geneza unei amenințări transfrontaliere

Pentru a înțelege profunzimea acestui conflict, este necesară o privire retrospectivă asupra relațiilor dintre Israel și Liban, marcate de o instabilitate cronică încă de la fondarea statului evreu. Cele două țări nu au frontiere oficiale recunoscute mutual, fiind separate doar de „Linia Albastră” – o demarcație temporară de 120 de kilometri stabilită de ONU în anul 2000.

Situația s-a complicat în anii 1970, când Organizația pentru Eliberarea Palestinei (PLO) și-a mutat baza principală în sudul Libanului după expulzarea din Iordania. De acolo au fost lansate atacuri împotriva Israelului, ceea ce a determinat intervenția militară israeliană din 1982.

Invazia israeliană din 1982 a reușit să îndepărteze leadershipul palestinian spre Tunisia, însă a creat involuntar vidul care a permis apariția Hezbollah. Născută în 1985 sub patronajul clerului șiit și finanțată direct de Gardienii Revoluției de la Teheran, „Partidul lui Dumnezeu” și-a asumat prin manifestul fondator fidelitatea față de liderul suprem al Iranului și eliminarea prezenței occidentale din regiune.

Pentru Israel, Hezbollah a reprezentat mereu o amenințare existențială la granița de nord. Iar după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, gruparea șiită a deschis un „front de sprijin” pentru Gaza, bombardând masiv nordul Israelului. Dinamicile au escaladat rapid: după o primă incursiune terestră israeliană și un armistițiu eșuat în noiembrie 2024, conflictul deschis dintre SUA, Israel și Iran din 28 februarie 2025 – soldat cu eliminarea liderului suprem Ali Khamenei – a aruncat din nou Libanul în aer. Nici măcar încetarea temporară a focului din 16 aprilie 2025 nu a fost respectată de taberele beligerante.

Mozaicul confesional transformat în ostatic politic în Liban

Drama acestui conflict rezidă în neputința guvernului de la Beirut de a controla acțiunile Hezbollah. Cu o populație de 5,8 milioane de locuitori, Libanul este statul cu cea mai mare diversitate religioasă din Orientul Mijlociu, recunoscând oficial 18 confesiuni creștine și musulmane.

Pentru a preveni un nou război civil, țara funcționează după un sistem confecțional rigid stabilit prin Pactul Național din 1943 și reconfirmat prin Acordul de la Taif din 1989:

Funcția de Președinte al Republicii revine obligatoriu unui creștin maronit. Poziția de Premier este rezervată unui musulman sunit, iar fotoliul de Președinte al Parlamentului este deținut de un musulman șiit.

În plus, cele 128 de mandate parlamentare sunt împărțite matematic, în proporție de 50-50%, între creștini și musulmani. Din considerente politice ultra-sensibile, Libanul nu a mai organizat un recensământ oficial din anul 1932.

Integrarea Hezbollah în viața politică începând cu anii '90 a venit la pachet cu o anomalie periculoasă: este singura miliție care a refuzat dezarmarea după războiul civil încheiat în 1990, dezvoltând un stat în stat, dotat cu rețele proprii de spitale, școli și, mai ales, cu o armată privată considerată cel mai bine înarmat actor non-statal din lume. În timp ce comunitatea șiită o susține, creștinii și suniții acuză gruparea că târăște țara în războaie catastrofale.

Nota de plată pentru Liban este uriașă. Datele Ministerului Sănătății de la Beirut indică peste 3.185 de morți și mai bine de 1,2 milioane de strămutați în ultimele trei luni. Economia este în colaps complet, cu 44% din populație sub pragul sărăciei, în timp ce trupele israeliene ocupă o porțiune semnificativă din sudul țării.

Marea dilemă a diplomatiei internaționale rămâne una de ordin structural: cum poate fi dezarmată eficient Hezbollah fără ca Libanul să fie aruncat într-un nou război civil sângeros?

Sabotarea păcii

În ciuda medierii americane și a primelor discuții diplomatice directe dintre Israel și Liban din ultimele patru decenii, perspectivele de pace sunt sumbre. Premierul israelian Benjamin Netanyahu, presat de aripa ultra-naționalistă din cabinetul său – reprezentată de miniștrii Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich –, a ales să trateze dosarul Liban complet separat de cel al Iranului, militând pentru continuarea presiunii militare până la distrugerea totală a capacităților Hezbollah.

De cealaltă parte, Teheranul folosește influența pe care o are asupra Hezbollah ca o pârghie de negociere directă cu Washingtonul, blocând orice canal de comunicare în momentul în care interesele proxy-ului său cel mai valoros sunt periclitate, notează WSJ.

Pentru mulți analiști politici, sincronizarea acestei noi escaladări israeliene în Liban a avut un scop precis: torpilarea unui potențial acord de detensionare între SUA și Iran, ale cărui prime detalii fuseseră confirmate chiar de televiziunea de stat de la Teheran. În condițiile în care nicio parte nu este dispusă să facă un pas înapoi, iar Iranul condiționează reluarea dialogului diplomatic de o decizie imposibilă în acest moment pentru Israel, speranțele pentru o pace durabilă în Orientul Mijlociu devin tot mai fragile.