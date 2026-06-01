„Moartea lichidă” din dieta adulţilor şi copiilor deopotrivă. Avertismentul unui medic cu privire la băuturile aparent inofensive

Un cunoscut medic american a stârnit reacții puternice în mediul online după ce a descris un produs consumat frecvent, inclusiv de copii, drept „moarte lichidă”, avertizând că acesta poate avea efecte negative pe termen lung asupra sănătății.

Dacă în cazul alcoolului majoritatea oamenilor sunt conștienți că excesul poate avea consecințe negative asupra sănătății, băuturile carbogazoase sunt privite de multe ori ca un simplu răsfăț inofensiv. Tocmai această percepție îl îngrijorează pe chirurgul cardiovascular american Jeremy London, care spune că efectele consumului regulat de sucuri acidulate sunt mult mai serioase decât cred mulți dintre cei care le consumă.

„Pur și simplu, nu le consumați. Subiect închis”

Medicul, specializat în chirurgie generală, vasculară și toracică și care vorbește frecvent despre prevenția bolilor cardiovasculare pe rețelele sociale, a ajuns să descrie aceste băuturi printr-o formulare care a atras imediat atenția: „moarte lichidă”.

Expresia poate părea exagerată la prima vedere, însă medicul spune că a ales-o intenționat, pentru a transmite cât mai clar mesajul său.

„Am vrut să atrag atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă acestea. Expresia este puternică, dar adecvată”, a explicat el într-un interviu citat de Mirror.

În opinia medicului, problema nu este doar faptul că multe dintre aceste produse conțin cantități mari de zahăr. Consumul lor frecvent poate favoriza acumularea kilogramelor în plus și este asociat cu apariția unor afecțiuni serioase, inclusiv boli cardiovasculare, motiv penru care este recomandă ferm:

„Pur și simplu, nu le consumați. Subiect închis.”

Cei mai expuşi - copiii

Jeremy London consideră că băuturile carbogazoase au devenit atât de prezente în viața de zi cu zi încât mulți oameni nu mai conștientizează impactul pe care îl pot avea asupra sănătății atunci când sunt consumate constant ani la rând.

„Aceste băuturi sunt o adevărată problemă pentru societatea noastră”, afirmă el.

Problema este cu atât mai mare cu cât printre cei mai mari consumatori de astfel de băuturi se numără copiii și adolescenții. În multe cazuri, sucurile carbogazoase ajung să fie consumate zilnic, încă de la vârste fragede, înlocuind apa sau alte băuturi mai potrivite pentru dezvoltarea organismului.

Din acest motiv, Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) recomandă ca cei mici să evite complet băuturile dulci carbogazoase și sucurile îndulcite artificial. Specialiștii britanici avertizează că acestea cresc riscul apariției cariilor dentare și contribuie la dezvoltarea obezității infantile.

Avertismente similare vin și din partea altor specialiști.

„Studiile arată clar legătura dintre consumul ridicat al băuturilor acidulate și riscul de boli metabolice, cardiovasculare și chiar cancer”, a spus medicul William Li în cadrul unui cunoscut podcast.

Potrivit acestuia, pericolul nu vine exclusiv din cantitatea de zahăr din băuturile carbogazoase, ci şi din faptul că aceste conţin adesea coloranți, arome artificiale și conservanți, care, la rândul lor, au efecte negative asupra sănătăţii.

„Nu doar zahărul este nociv, ci și aditivii precum coloranții, aromele artificiale sau conservanții”, a explicat medicul, subliniind că riscul apare în special atunci când astfel de băuturi sunt consumate constant, nu ocazional.

„Problema constă în consumul constant pe termen lung, nu în ocazii izolate”, a precizat medicul.