Bolojan anunță cine va prelua ministerele „părăsite” de PSD. PNL și USR au convenit pentru o coordonare „foarte strânsă” în criza politică

Liderul USR, Dominic Fritz, a transmis marți, 21 aprilie, faptul că USR și PNL își coordonează acțiunile și îl susțin pe premierul Ilie Bolojan pentru continuarea reformelor.

„Am avut o întâlnire foarte productivă între două echipe de reprezentanți ai PNL și USR. Am agreat ca, în următoarele zile, să ne coordonăm foarte strâns. Am reiterat poziția partidului USR că-l susținem premierul Ilie Bolojan și o guvernare orientată către reforme, care a început să facă curățenie și să îndrepte lucrurile în direcția corectă”, a transmis liderul USR.

Fritz adaugă că, dacă PSD „decide să voteze o moțiune alături de AUR, USR nu va mai sta la dispoziție pentru a negocia refacerea unor alte majorități nesănătoase.”

„Am amintit că, împreună, USR și PNL au câștigat mai multe voturi la parlamentare decât PSD, deci visul PSD de a decide singur soarta acestei țări este o iluzie.

Tocmai pentru că suntem aliniați în aceste zile, dacă cele două partide rămân aliniate în acest conflict, putem ajunge la o reformă în care să livrăm în continuare rezultate pentru România. Este absolut necesar să continuăm ce ține de PNRR, SAFE și alte reforme.”

Ulterior, Ilie Bolojan a declarat că, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții USR, au fost discutate „aspectele practice care țin de funcționarea unui guvern într-o astfel de criză guvernamentală”.

În condițiile în care miniștrii PSD se vor retrage din Guvern, am convenit ca miniștrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează.

Astfel, asigurăm, pe de o parte, funcționarea normală a Guvernului și să promovăm toate proiectele care țin atât de absorbția de fonduri europene pentru a finaliza lucrările la autostrăzi, la școli și spitale și, de asemenea, pentru a promova proiectele de hotărâri de guvern sau de lege care țin de menținerea echilibrelor bugetare pe care țara noastră trebuie să le asigure, de continuarea reformelor și îmbunătățirea vieții cetățenilor în perioada următoare, în așa fel încât aceste turbulențe generate de Partidul Social Democrat să afecteze cât mai puțin cetățenii României”.

Premierul anunță că miercuri, 22 aprilie, aceștia au convenot să deruleze consultări cu celelalte două forțe din coaliția de guvernare: grupul UDMR și grupul minorităților, în paralel cu consultările pe care președintele României le-a inițiat cu partidele din coaliție.

Consultarea membrilor PSD, intitulată „Momentul adevărului”, s-a încheiat cu un vot zdrobitor: 97,7% dintre cei 5.000 de delegați au decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

„Mandatul pe care l-am primit din partea dv, noi, este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu şi Claudiu şi vicepreşedinţii şi toată conducerea partidului”, a spus Sorin Gindeanu, președintele PSD, după vot.

Ulterior, în urma ședinței extinse a Biroului Politic Național al Partidul Național Liberal, Ilie Bolojan a declarat că formațiunea pe care o conduce a mandatat conducerea partidului și pe premier să asigure stabilitatea guvernamentală în contextul crizei politice actuale și să facă demersurile necesare pentru menținerea unei majorități funcționale în Parlament.