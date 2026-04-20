Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Vocea discordantă din PSD: Primarul Constantin Toma dă cărțile pe față după votul pentru premierul Bolojan: „S-au spus foarte multe neadevăruri”

Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, a ales să meargă împotriva curentului din propriul partid, într-un moment de tensiune politică internă. Edilul a votat pentru menținerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan.

Constantin Toma Foto: FB
„Mă simt foarte bine şi mă simt în acelaşi timp rău, pentru că am mai intrat într-o criză politică care va aduce suferinţă pentru toţi românii, indiferent de tot ceea ce s-a motivat”, a declarat Constantin Toma, la emisiunea România Politică de la Prima News.

Acesta a susţinut că în cadrul şedinţei PSD au fost făcute numeroase afirmaţii neadevărate şi a criticat direcţia în care, în opinia sa, a ajuns partidul.

„PSD a fost mai mult în opoziție decât la putere”

„S-au spus foarte multe neadevăruri la această conferinţă, congres, ce-o fi fost. Să ne înţelegem, Partidul Social-Democrat, din păcate, a fost mai mult în opoziţie decât la putere, pentru că a criticat orice decizie, chiar dacă se înţeleseseră în coaliţie”, a spus primarul Buzăului.

Edilul a mai susţinut că a discutat cu primari de comune care şi-au exprimat nemulţumirea faţă de modul de funcţionare intern al partidului. „Am vorbit cu primari de comune care mi-au spus că nu le convine că se ştie la partid IP-ul şi ştiu cum votează”, a spus Toma.

În această seară, PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei ședințe interne a formațiunii. Aproximativ 5.000 de membri au participat la vot, iar decizia ar fi fost adoptată cu un procent de 97,7% în favoarea retragerii sprijinului politic.

Liderii PSD au motivat această poziție prin nemulțumiri exprimate în rândul primarilor și al membrilor de partid, care susțin că direcția actuală a guvernării nu mai reflectă așteptările formațiunii.

