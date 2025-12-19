Vot decisiv în USR pentru portofoliile Apărării și Economiei: Radu Miruţă şi Irineu Darău urmează să fie validaţi de Comitetul Politic

Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al partidului pentru vineri, la ora 12.00, în vederea supunerii la vot a propunerilor pentru conducerea Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Economiei.

Potrivit deciziei conducerii formațiunii, actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, este propus pentru funcția de ministru al Apărării, urmând să dețină și poziția de vicepremier. Pentru portofoliul Economiei, USR îl propune pe senatorul Irineu Darău.

Dominic Fritz a declarat joi că Radu Miruță are o bună cunoaștere a domeniului Apărării, fiind implicat direct în dezvoltarea programului SAFE, prin care România a atras fonduri europene semnificative pentru înzestrarea armatei.

„Radu Miruţă a dovedit în ultimele luni nu doar că poate să conducă un minister, ci şi a fost unul dintre arhitecţii programului SAFE, prin care România a atras peste 16 miliarde de euro, cu care vom înzestra armata. Ştie acest portofoliu foarte bine. A purtat multe discuţii, a avut în responsabilitatea lui industria de Apărare. Tocmai de aceea nu am niciun dubiu că va fi un ministru al Apărării excelent", a afirmat liderul USR.

În ceea ce privește propunerea pentru Ministerul Economiei, Fritz a subliniat profilul profesional și integritatea senatorului Irineu Darău. Acesta este informatician de profesie, cu experiență îndelungată în mediul privat, și reprezintă județul Brașov în Parlament.

„Irineu Darău este informatician, olimpic. A lucrat foarte mulţi ani în privat. Cunoaşte foarte bine domeniul digitalizării. Este senator din Braşov, acolo unde este o bună parte din industria de Apărare. Va fi responsabil şi pentru turism, şi pentru digitalizare, şi pentru companiile de stat, şi pentru antreprenoriat. Are, la fel ca Radu Miruţă, o integritate şi un curaj de care este nevoie pentru a face reforme”, a mai spus Dominic Fritz.

Decizia finală privind cele două nominalizări urmează să fie luată în cadrul ședinței Comitetului Politic al USR.