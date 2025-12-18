Grindeanu a reacționat la propunerile USR pentru Apărare și Economie: „Să nu-și facă specializarea la locul de muncă”

Sorin Grindeanu a reacționat joi, 18 decembrie, după ce USR a propus noi miniștri pentru portofoliile de la Apărare și Economie. Liderul PSD a transmis un avertisment clar: cei nominalizați ar trebui să vină cu experiență și pregătire, nu să învețe pe parcurs ce presupune funcția de ministru.

„Mi-aș dori totuși ca cei care sunt nominalizați să nu-și facă specializarea la locul de muncă, cum se întâmplă acum la Mediu. Adică, în momentul în care ești membru al Guvernului, trebuie să ai în spate ceva care te recomandă să faci parte din Guvern și să ai cât de cât un background și o activitate, și nu să înveți acolo ce înseamnă postul de ministru”, a declarat Grindeanu, potrivit Digi24.

Potrivit propunerilor USR, Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, ar urma să preia portofoliul de la Apărare, în timp ce Irineu Darău va trece la Ministerul Economiei. Dominic Fritz, președintele USR, a explicat aceste decizii prin experiența și implicarea celor doi.

„Propunerea lui Radu Miruță pentru Ministerul Apărării este una firească, având în vedere rigoarea de care a dat dovadă în activitatea guvernamentală, dar și în contextul implicării sale directe și consistente în implementarea Programului SAFE în România, program de înzestrare a Armatei, cu interacțiune între Ministerul Apărării și industria națională de apărare de la Ministerul Economiei”, a transmis USR.

În ceea ce-l privește pe Irineu Darău, acesta este propus la Ministerul Economiei datorită celor 15 ani de experiență în mediul privat, ceea ce ar putea contribui la eficiența activității ministeriale.