Ponta îl atacă pe George Simion: „Iar a făcut o șmecherie / Ciucu poate nu se mută la Cotroceni în 2030”

Deputatul Victor Ponta a analizat rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, într-un mesaj postat pe Facebook în care a comentat prestația principalilor actori politici.

Victor Ponta susține că Nicușor Dan le-ar fi făcut bucureștenilor „un cadou pe care aceștia nu l-au vrut”, motiv pentru care prezența la vot a fost scăzută și marcată de „lehamite”, în ciuda folosirii clasicei propagande electorale de tipul „veniți la vot ca să salvați orașul”.

Potrivit acestuia, candidatul sprijinit de președintele Nicușor Dan a terminat alegerile abia pe locul patru, fapt pe care îl consideră un semnal clar de nemulțumire din partea electoratului.

Ponta afirmă că Daniel Băluță ar fi fost un primar general foarte bun, însă apartenența sa politică l-a dezavantajat în competiția pentru București.

„Dacă era un candidat independent de proveniență PSD, gen Sorin Oprescu, ar fi câștigat”, este de părere fostul premier PSD, pe FB.

Victor Ponta spune despre Ciprian Ciucu că „știe meseria de primar” și că, venind după administrația Nicușor Dan, bucureștenii vor observa o îmbunătățire clară.

„Venind după Nicușor Dan, cu siguranță o să apreciem toți că e mult mai bun”, afirmă Ponta.

Atac dur la George Simion și AUR

Fostul premier îl acuză pe liderul AUR, George Simion, că a făcut din nou „o șmecherie” și că nu a luat decizii serioase care să arate că a învățat din eșecul de la alegerile prezidențiale.

Ponta susține că, dacă Simion ar fi discutat cu Călin Georgescu și cu alți lideri cu gândire suveranistă și ar fi propus un candidat „serios și competent”, AUR ar fi putut câștiga Primăria Generală, iar acest lucru ar fi transmis un semnal puternic pentru alegerile din 2028, așa cum s-a întâmplat la alegerile locale din 2012.

„Așa a mai făcut un «aranjament» cu Maricel Păcuraru de la Realitatea TV, a scăpat de un potențial contracandidat în partid, dar a arătat că, deocamdată, colecționează doar o serie neîntreruptă de înfrângeri. Eu tot sper că nu vrea să fie Vadim Tudor, ci un politician care își dorește să crească și să devină om de stat!”, adaugă Ponta.

Victor Ponta lansează un atac extrem de dur și la adresa USR, despre care spune că „s-a făcut iar de râs”, terminând din nou pe locul patru.

„USR s-a făcut iar de râs; dar ei nu au simțul nici al ridicolului, nici al propriei incompetențe și neadecvări! Iar au terminat pe 4; dar, fiind mereu pe 4 la votul popular, prin sprijinul forțelor străine și al propagandei interne care îi susțin, ocupă cele mai importante poziții de putere în Statul Român. «Statul userist» se construiește fără suport popular, așa cum a fost și «statul comunist», dar cu spate extern, cu fanatism și tupeu fără rușine! Cât timp cele 3 partide care câștigă mereu mai multe voturi acceptă în mod stupid (sau trădător) această situație nedemocratică, o să persevereze!”, a spus Ponta.

În final, Victor Ponta spune că, din postura de bucureștean, speră ca orașul să fie mai bine administrat decât în ultimii ani.

„Și poate Ciucu rămâne la Primărie și nu se mută la Cotroceni în 2030”, a concluzionat Ponta.