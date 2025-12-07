search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ponta îl atacă pe George Simion: „Iar a făcut o șmecherie / Ciucu poate nu se mută la Cotroceni în 2030”

0
0
Publicat:

Deputatul Victor Ponta a analizat rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, într-un mesaj postat pe Facebook în care a comentat prestația principalilor actori politici.

Victor Ponta FOTO: Mediafax
Victor Ponta FOTO: Mediafax

Victor Ponta susține că Nicușor Dan le-ar fi făcut bucureștenilor „un cadou pe care aceștia nu l-au vrut”, motiv pentru care prezența la vot a fost scăzută și marcată de „lehamite”, în ciuda folosirii clasicei propagande electorale de tipul „veniți la vot ca să salvați orașul”.

Potrivit acestuia, candidatul sprijinit de președintele Nicușor Dan a terminat alegerile abia pe locul patru, fapt pe care îl consideră un semnal clar de nemulțumire din partea electoratului.

Ponta afirmă că Daniel Băluță ar fi fost un primar general foarte bun, însă apartenența sa politică l-a dezavantajat în competiția pentru București.

„Dacă era un candidat independent de proveniență PSD, gen Sorin Oprescu, ar fi câștigat”, este de părere fostul premier PSD, pe FB.

Victor Ponta spune despre Ciprian Ciucu că „știe meseria de primar” și că, venind după administrația Nicușor Dan, bucureștenii vor observa o îmbunătățire clară.

„Venind după Nicușor Dan, cu siguranță o să apreciem toți că e mult mai bun”, afirmă Ponta.

Atac dur la George Simion și AUR

Fostul premier îl acuză pe liderul AUR, George Simion, că a făcut din nou „o șmecherie” și că nu a luat decizii serioase care să arate că a învățat din eșecul de la alegerile prezidențiale.

Ponta susține că, dacă Simion ar fi discutat cu Călin Georgescu și cu alți lideri cu gândire suveranistă și ar fi propus un candidat „serios și competent”, AUR ar fi putut câștiga Primăria Generală, iar acest lucru ar fi transmis un semnal puternic pentru alegerile din 2028, așa cum s-a întâmplat la alegerile locale din 2012.

„Așa a mai făcut un «aranjament» cu Maricel Păcuraru de la Realitatea TV, a scăpat de un potențial contracandidat în partid, dar a arătat că, deocamdată, colecționează doar o serie neîntreruptă de înfrângeri. Eu tot sper că nu vrea să fie Vadim Tudor, ci un politician care își dorește să crească și să devină om de stat!”, adaugă Ponta.

Victor Ponta lansează un atac extrem de dur și la adresa USR, despre care spune că „s-a făcut iar de râs”, terminând din nou pe locul patru.

„USR s-a făcut iar de râs; dar ei nu au simțul nici al ridicolului, nici al propriei incompetențe și neadecvări! Iar au terminat pe 4; dar, fiind mereu pe 4 la votul popular, prin sprijinul forțelor străine și al propagandei interne care îi susțin, ocupă cele mai importante poziții de putere în Statul Român. «Statul userist» se construiește fără suport popular, așa cum a fost și «statul comunist», dar cu spate extern, cu fanatism și tupeu fără rușine! Cât timp cele 3 partide care câștigă mereu mai multe voturi acceptă în mod stupid (sau trădător) această situație nedemocratică, o să persevereze!”, a spus Ponta.  

În final, Victor Ponta spune că, din postura de bucureștean, speră ca orașul să fie mai bine administrat decât în ultimii ani.

Și poate Ciucu rămâne la Primărie și nu se mută la Cotroceni în 2030”, a concluzionat Ponta.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rezultate oficiale alegeri București 2025. Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu conduc la numărul de voturi
digi24.ro
image
Măsura luată de Guvern cu o întârziere de 17 ani, integral și „peste noapte”. „Nu s-a actualizat deși legea obligă”
stirileprotv.ro
image
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
gandul.ro
image
Marele pierzător al acestor alegeri
mediafax.ro
image
Rezultate parțiale București 2025. Exit Poll și primele date oficiale BEC. Cine e noul primar și marele învins
fanatik.ro
image
Băluță a intrat pe ușa din dos la sediul central înainte cu două ore de anunțarea rezultatelor. Liderii PSD s-au ascuns de presă
libertatea.ro
image
Alegeri București 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după rezultatul exit-poll
digi24.ro
image
De ce nu a fost penalizat Lando Norris în cel mai controversat moment de la Abu Dhabi
gsp.ro
image
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
digisport.ro
image
Mirel Palada, pronostic tranșant înaintea alegerilor din București: 'Va câștiga cu siguranță'
stiripesurse.ro
image
Vine „iarna secolului”? Cum spun experții că va fi vremea de Crăciun și în luna ianuarie
antena3.ro
image
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"
observatornews.ro
image
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
prosport.ro
image
Cât costă un brad de Crăciun în decembrie 2025. Ce prețuri cer comercianții din București pe modelele din Danemarca
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu apa caldă în București după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Se va ieftini căldura în București?
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
digisport.ro
image
Reforma pensiilor magistraților, din nou în aer. Ministrul Justiției avertizează: dacă CCR respinge legea, Guvernul trebuie să 'gândească în perspectivă'
stiripesurse.ro
image
Tragedie în largul insulei Creta! Cel puțin 18 persoane au murit
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Șoc în televiziune! A făcut infarct în direct și nu a mai putut fi salvat. Imaginile au șocat pe toată lumea
wowbiz.ro
image
EXIT POLL ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI 2025. Au apărut primele cifre, cum au votat bucureştenii
romaniatv.net
image
Rezultate alegeri Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu conduce cu 34,7% după numărarea a peste 72% din procesele verbale
mediaflux.ro
image
De ce nu a fost penalizat Lando Norris în cel mai controversat moment de la Abu Dhabi
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Majestatea Sa Margareta în doliu, Principesa Sofia, Principesa Maria și Principele Radu la Parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana FOTO Daniel Angelescu, Casa Majestății Sale (18) jpeg
Zi tristă la Casa Regală română! Fiicele Regelui Mihai s-au reunit în lacrimi și durere
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
În timp ce tatăl ei și-a amputat un picior, Meghan Markle împodobește fericită bradul!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă