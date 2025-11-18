Vlad Gheorghe, la Interviurile Adevărul. Ce le promite candidatul independent bucureștenilor

Candidatul independent Vlad Gheorghe vine la Interviurile Adevărul, unde va vorbi despre propunerile sale pentru Capitală, precum și provocările unui candidat independent în campania pentru alegerile din 7 decembrie.

Candidatul independent Vlad Gheorghe vine marți, de la 12.00, la interviurile Adevărul. Fostul eurodeputat a ajuns în fața Biroului Electoral, reușind să strângă toate semnăturile necesare, în ultima zi de depunere a candidaturilor.

Vlad Gheorghe a fost eurodeputat al fostului USR PLUS, partid pe care l-a părăsit în urma unui scandal și a candidat ulterior din poziția de independent la următoarele alegeri europarlamentare.

Cu privire la candidatura acestuia s-a speculat în ultimele luni că s-ar putea bucura de sprijinul președintelui Nicușor Dan, fiind un apropiat vechi al acestuia și regăsindu-se în trecut în echipa de voluntari a USR, precum și în echipa actualului președinte la alegerile prezidențiale.

Fostul eurodeputat nu este cotat cu șanse în sondajele care măsoară intenția de vot a bucureștenilor, însă acesta pune sub semnul întrebării credibilitatea sondajelor.