Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
Portret de candidat. Cine este Vlad Gheorghe, fostul eurodeputat care vrea să conducă Primăria Capitalei

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Candidatura lui Vlad Gheorge la Primaria Capitalei a fost vehiculată încă din momentul în care s-a afișat alături de noul șef de stat, Nicușor Dan, în contextul campaniei acestuia pentru alegerile prezidențiale. Anunțul său s-a lăsat însă așteptat.

FOTO Facebook / Vlad Gheorghe
FOTO Facebook / Vlad Gheorghe

Cu privire la candidatura acestuia s-a speculat în ultimele luni că s-ar putea bucura de sprijinul președintelui Nicușor Dan, fiind un apropiat vechi al acestuia și regăsindu-se în trecut în echipa de voluntari a USR, precum și în echipa actualului președinte la alegerile prezidențiale. 

Legături cu lumea politică

Vlad Gheorghe a fost ales europarlamentar pe listele USRPLUS în mandatul 2020-2024, ocupând locul lăsat liber de Clotilde Armand, care a demisionat după ce a câștigat Primăria Sectorului 1. A demisionat din USR în februarie 2024, în urma unui scandal în partid. Conducerea formațiunii i-a interzis accesul la Comitetul Politic al Uniunii, acuzând că eurodeputatul avea datorii către partid. El a susținut însă la acel moment că a fost dat afară de la eveniment pentru că s-a opus alianței cu PMP și Forța Dreptei.

Ulterior, a candidat ca independent la alegerile din 9 iunie 2024, însă nu a reușit să trecă pragul necesar de 3%. A anunţat atunci că va candida pentru un loc de parlamentar la alegerile din 1 decembrie 2024 şi a fondat partidul DREPT. Însă nici formațiunea sa nu a reuşit să intre în Parlamentul României, după ce a obţinut un scor de puțin peste un procent, atât la Camera Deputaților, cât şi la Senat.

Funcția de eurodeputat nu a fost însă prima sa legătură cu lumea politică. Înainte, între anii 2017-2020, a fost consilier juridic al USR la Camera Deputaților.

Pregătire și experiență

A urmat cursurile Facultatății de Drept de la Universitatea Româno-Americană din București, finalizate în 2008. În 2017 a terminat și un master la Universitatea din București, însă nu a predat disertația. Are un Certificat FIDIC Basic de la Asociația Română a Inginerilor Consultanți (2016).

Și-a început cariera ca asistent juridic la Centrul de Excelență pentru Dezvoltare Durabilă | RO-CEDD și consilier juridic la ACER Consult SRL, între anii 2010-2011. În 2011 a ocupat și funcția de consilier juridic la Asociația Romănâ Pentru Locuințe, București (2011), iar între 2011 și 2017 s-a mutat la Romair Consulting SRL

Avere

Ultima sa declarație de avere menționa patru terenuri moștenite în 2023, în Prahova, alături de fratele său, două intravilane și două agricole. Tot împreună au moștenit un apartament în București și o casă în Prahova. Pe numele său și al soției sale este trecută o altă casă, în Bruxelles, cumpărată în 2024.

Vlad Gheorghe are o MazdaM5, cumpăratǎ în 2019, iar anul trecut a vândut un apartament în valoare de 100.000 de euro. La momentul depunerii declarației avea 5 conturi în bănci, între care unul de peste 90.000 de euro și unul de peste 30.000 de lei.

Are un credit în valoare de peste 170.000 de euro la o bancă din Belgia, scadent în 2049. A acordat și o donație în valoare de 100.000 lei.

De pe urma mandatului de eurodeputat a obținut în ultimul an fiscal 93863.22 euro și o diurnă de 71569.65 euro.

Șanse în cursa pentru Primăria Capitalei

Fostul eurodeputat nu este cotat cu șanse în sondajele care măsoară intenția de vot a bucureștenilor. Într-unul din cele mai recente sondaje, publicat pe 26 octombrie de Avangarde (deținut de sociologul Marius Pieleanu), are doar 4%, fiind pe locul 6, în timp ce fostul său coleg de partid, Cătălin Drulă, care are susținerea lui Nicușor Dan, este plasat pe locul 3, cu un scor de 18%.

CURS (deținut de fostul jurnalist Iosif Buble) publica pe 19 octombrie un alt sondaj în care eurodeputatul era cotat cu doar 3%. La acel moment candidații nu erau încă anunțați oficial.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

