Generalul Radu Theodoru nu va fi înmormântat cu onoruri militare pentru că „nega Holocaustul”. Familia revoltată amenință cu procese

Familia generalului Radu Theodoru este revoltată după ce Ministerul Apărării a înștiințat-o că ofițerul, care „a servit România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, nu are dreptul la înmormântare cu onoruri militare, din cauza convingerilor sale legate de Holocaust.

Generalul maior rtr. Radu Theodoru, acuzat că ar fi plănuit preluarea puterii în România și schimbarea numelui țării în Geția, reușește să creeze controverse și după moartea sa. Pe pagina sa de Facebook, familia continuă să posteze mesaje legate de faptul că Ministerul Apărării i-ar fi retras ilegal dreptul la înmormântare cu onoruri militare și anunță că a transmis o somație în acest sens.

„Dragii mei Români,

Vă atașez răspunsul Ministerului ( ne)Apărarii Naționale, din care veți deduce că acum nu lovitura de stat inventată e motivul, nu mai e nici putinist , ci negarea holocaustului constituie un atac la «valorile fundamentale ale armatei României» (cândva «armată»scriam cu majuscule, acum nu mai e cazul!) Adică o problemă reală a «slugo-statului ( ne)român!»

Vă las pe voi să trageți concluziile, după citirea răspunsului MApN:

«Vă transmitem compasiunea noastră pentru pierderea suferită și vă rugăm să primiți sincere condoleanțe. Înțelegem durerea acestor momente și respectăm memoria celui dispărut dintre noi.

Domnul general-maior (rtr.) Radu Ioan Theodoru a servit România în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, într-un context istoric dificil. Evenimentele din acea perioadă fac parte dintr-un capitol important al istoriei militare, capitol pe care îl recunoaștem și îl respectăm.

Totuși, Ministerul Apărării Naționale are obligația de a respecta cadrul legal și valorile oficiale ale statului român. În acest sens, instituția noastră trebuie să distingă categoric între cariera militară a unei persoane și activitatea sa publicistică și ideologică ulterioară, atunci când aceasta contravine adevărului istoric și principiilor democratice.

Statul român, prin adoptarea Raportului Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, și-a asumat responsabilitatea pentru tragediile acelei perioade. În consecință, orice formă de negare sau minimalizare a Holocaustului este incompatibilă atât cu legislația în vigoare, cât și cu angajamentele morale ale României.

În acest cadru, activitatea publicistică și declarațiile domnului Radu Theodoru au fost menționate explicit în Raportul amintit ca exemple de negare a Holocaustului.

Astfel de poziții se află în contradicție directă cu valorile fundamentale ale Armatei României, instituție ce are datoria de a apăra statul de drept, memoria istorică oficială și principiile demnității umane.

Vă asigurăm că situația a fost analizată cu maximă obiectivitate. Cu toate acestea, având în vedere prevederile OUG nr. 31/2002 și ale obligațiilor instituționale ale MApN, nu putem aproba organizarea funeraliilor cu onoruri militare.

Decizia este fermă și rezultă din nevoia ca Armata României să rămână onsecventă principiilor sale și adevărului istoric asumat de statul român.

Cu respect pentru familia îndoliată, reiterăm sincerele noastre condoleanțe»”.

După această postare, familia gen. maior rtr. Radu Theodoru a revenit, în cursul dimineţii de vineri, 12 decembrie, cu o somaţie către Ministerul Apărării, „în numele familiei generalului Radu Ioan Theodoru, în numele onoarei militare a Armatei Române, în numele dreptului și al Constituției României”, în care acuză retragerea unui „drept legal” în lipsa unei hotărâri judecătoreşti.

„Generalul Radu Theodoru nu a fost niciodată condamnat, în nicio instanță din România sau din lume, pentru nicio infracțiune prevăzută de OUG 31/2002 sau pentru orice altă infracțiune”, punctează familia, care ameninţă cu un proces şi anunţă că va cere daune morale în valoare de 200.000.000 de euro.